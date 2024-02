El Festival de Málaga retira la película de Julio Hernández Cordón, acusado de violencia machista

El Festival de Málaga ha retirado de su programación la película El día es largo y oscuro, del director estadounidense Julio Hernández Cordón, tras haber recibido varias denuncias relativas a "hechos de violencia de género".

En corto comunicado, la dirección del festival, que se celebrará del 1 al 10 de marzo en Málaga, ha tomado esta decisión para "evitar situaciones que puedan atentar contra la vulnerabilidad de las personas afectadas".

Tal y como apunta el comunicado, la medida va "en línea con el firme compromiso" del certamen "frente a cualquier tipo de violencia hacia la mujer y a favor de una plena igualdad de derechos, garantizando protección a las víctimas en cualquier contexto y circunstancia". El filme estaba programado en la Sección Oficial de largometrajes ZonaZine.

Julio Hernández Cordón es un director, productor, documentalista y guionista estadounidense de cine independiente, conocido por trabajos como Marimbas del Infierno, Te prometo anarquía y Cómprame un revólver.

🎬 'El día es largo y oscuro' de Julio Hernández Cordón. (Colombia, México)



«Vera es adolescente, ya no puede estar en el sol, tampoco puede ver a su novio ni a su mamá. Ella es vampira y su mundo desmorona».



ℹ️ https://t.co/93FybzsbU0 pic.twitter.com/e4W2rvfQld — Festival de Málaga (@festivalmalaga) February 20, 2024

Rodada en México y con guion y dirección de Hernández Cordón, El día es largo y oscuro es una película en la que el vampirismo sirve para abordar la relación entre una hija y sus progenitores. Está protagonizada por Carla Nieto, Luis Alberti, Mila Mijangos y Eli Acosta.

Hernández Cordón, de padre mexicano y madre guatemalteca, es autor de Cómprame un revólver, cinta que compitió en Cannes 2018, y Te prometo anarquía que se estrenó en 2015 en el 68.º Festival Internacional de Cine de Locarno, donde fue la única película latina que competía por el Premio Leopardo de Oro.

Además, fue la película por la que fue nominado en 2016 como Mejor director al Premio Ariel de la Academia de Cine Mexicana. A su vez, Gasolina fue reconocida con el premio Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián.

Acusado en 2021 en México

En 2021, el Centro de capacitación Cinematográfica (CCC) de México hizo públicas denuncias contra el cineasta, a través de un "tendedero virtual" impulsado por la propia institución para el aniversario de sus 45 años. En él se publicaron de manera anónima hasta 150 quejas contra hombres y directivos que habían pasado por el centro, removiendo los cimientos de la industria cinematográfica mexicana.

En ese documento, cuatro testimonios de mujeres señalaron a Hernández Cordón. "Julio es muy difícil de evidenciar por varias razones. Se rodea siempre de un circulo de incondicionales que incluso muchas veces hacen parte de sus violencias, es experto jugador del papel de víctima, y es un acosador / violentador obsesivo y si toma represalias lo puede hacer por años si no décadas", denunció una de las víctimas.

"Me dijo que el secreto para escribir personajes femeninos “fuertes” es escribirlos como si fueran hombres y después nada más cambiarle el nombre. Me parece muy fuerte que no sea capaz de ver a las mujeres como seres humanos complejos y se encuentre haciendo contenido aparentemente feminista", relató otra de las víctimas.

Posteriormente, la ONG Lentes Púrpuras se posicionó a favor de las víctimas del cineasta, acusándole de tener un largo historial de agresión y violencia contra las mujeres desde hace más de 20 años.

Hoy, decidimos romper el doloroso silencio y exponer al director de cine Julio Hernández Cordón. Ha violentado durante años a distintas personas de distintas formas… Hoy, nuestro silencio ya no es su aliado.



Ayúdanos a compartir y que ninguna mujer vuelva a pasar por lo mismo. pic.twitter.com/RI5CHF8kXZ — Lentes Púrpura (@Lentes_purpura) May 9, 2022

