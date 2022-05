Documenta Madrid: cine radical en busca de espectador activo

Tras dos ediciones marcadas por las restricciones, Documenta Madrid regresa a la normalidad prepandémica este martes con una edición, la número 19, que volverá a llenar las salas de Cineteca con el cine mestizo, experimental, radical y vanguardista que siempre ha marcado la línea de programación del festival. “Es el gran certamen cinematográfico de Madrid y uno de los grandes focos del cine documental que existe en España”, asegura Diego Rodríguez, que comparte con Mariana Barassi el comisariado artístico del festival. “Documenta Madrid proporciona un plus enorme a las carreras de los autores que se mueven en este campo, tanto desde un punto de vista comercial como artístico”.

“Este año, además, queremos recuperar la cercanía con el público, y no solo desde la programación y la línea editorial del festival, sino también a través de una serie de acciones que permitan directamente su participación”, comenta Barassi. “Un espectador activo que, además de receptor de imágenes, sea parte fundamental de un evento irrepetible”.

El cine documental y de no ficción, cada día más libre, variado y estimulante, vive en la actualidad un gran momento artístico. Como prueba de ello, las más de 960 películas de 77 nacionalidades diferentes que se han inscrito en esta edición para participar en las secciones competitivas de Documenta Madrid, de las que casi 300 eran españolas. “En los festivales internacionales la representación española está muy asociada al cine de no ficción”, apunta Rodríguez. “Tenemos directores increíbles a los que queremos poner en valor porque quizá no son tan conocidos como deberían. Por eso, le damos al público la oportunidad de conocerlos, porque este tipo de películas son difíciles de ver en salas comerciales, donde pasan más desapercibidas. Documenta Madrid ofrece una sorpresa tras otra y un hallazgo tras otro”.

Ecléctica competición nacional

La competición nacional incluye doce títulos que reflejan la diversidad y la calidad del cine realizado en España. Entre ellos, destaca el estreno mundial de Monte Tropic, una historia del confinamiento, de Andrés Duque, uno de las figuras más importante para la renovación del documental ensayístico, que retrata aquí de una forma onírica a dos amigos marroquíes recién llegados a España que deben definir su futuro en plena pandemia. Por su parte, tras pasar por la sección oficial de cortometrajes de la Berlinale, llegan a Documenta Madrid El sembrador de estrellas, del cineasta gallego Lois Patiño, y Agrilogistics, del catalán Gerard Ortín Castellví. El sembrador de estrellas, quizá el trabajo más lírico de Patiño, viaja a la noche de Tokio para dibujar con soltura los contornos de lo irreal. Agrilogistics, centrado en la agricultura industrial, convierte un invernadero y una fábrica en espacios oníricos donde plantas, animales y máquinas forman un nuevo entramado ecotecnológico, captado con toda su fría magia por el talento visual de Ortín.

“La selección nacional es algo eclíptica, pero toca temas muy candentes”, comenta Rodríguez. “Rusia está absolutamente presente en otros trabajos, la memoria histórica, la despoblación, el medio ambiente, el rol de la mujer en las artes… Estos documentalistas quieren palpar el mundo que nos ha tocado vivir y tratan de explicarlo con pausa, trabajando en el mismo tema durante años, y no con una pieza informativa de 30 segundos”.

Aftersun, de Lluís Galter, Argileak (Los que hacen luz), de Patxi Burillo Nuin, El día que volaron la montaña de Alba Bresolí Aliberch, Una planta en el desierto de Claudia Sánchez, La visita y un jardín secreto de Irene M. Borrego, Los caballos mueren al amanecer de Ione Atenea, Tolyatti Adrift (Tolyatti a la deriva) de Laura Sisteró, Pez volador de Nayra Sanz Fuentes, y Un cielo impasible de David Varela, completan la sección.

Competición internacional, de lo local a lo universal

La competición internacional de Documenta Madrid combinará el talento de cineastas con larga trayectoria como Jay Rosenblatt –nominado al Oscar en 2021 por When We Were Bullies–, quien presentará su cortometraje How Do You Measure a Year?; con el talento de directores y directoras debutantes como Hana Vojáčková, artista nacida en Praga cuya ópera prima We Love Life, centrada en los matices humanos que surgen bajo el yugo de un régimen autoritario, se proyectará de forma inédita en España en el festival.

'How Do I Messure a Year'

Rewind & Play de Alain Gomis, un filme que recoge descartes hasta hoy inéditos de una entrevista en 1969 al legendario pianista y compositor de jazz Thelonius Monk, Un usage de la mer de Fabrizio Polpettini, Abrir Monte de María Rojas Arias, Luminum de Maximiliano Schonfeld, When There Is No More Music to Write, and Other Roman Stories de Éric Baudelaire, Nazarbi de Maryam Tafakory y A Human Certainty de Morgan Quaintance, completan la sección internacional.

Garcia-Pelayo y Jonas Mekas

Dos grandes retrospectivas marcan también la programación de Documenta Madrid. Del 24 al 29 de mayo y con motivo del centenario del nacimiento de Jonas Mekas en diciembre de 1922, Documenta Madrid y Filmoteca Española se unen a la iniciativa mundial de conmemoración de este referente absoluto del cine de no ficción con la retrospectiva Jonas Mekas. Destellos de vida. Un ciclo que busca redescubrir y dar a conocer el trabajo cinematográfico del creador a la vez que colectivos y cineastas dialogan y debaten con su obra creando algo vivo que trasciende la sala de cine e inunda la calle. Seis películas de Mekas como Birth of a Nation, Lost Lost Lost o Reminiscencias de un viaje a Lituania interactúan con la obra de creadores contemporáneos influidos por su trabajo como Orquestina de Pigmeos, Meritxell Colell, Efrén Cuevas o Nuberu Bagu.

'Lost Lost Lost', de Jonas Mekas

Además, del 23 de mayo al 25 de junio, el público podrá disfrutar del ciclo Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo que Documenta Madrid y el Museo Reina Sofía dedican al cine de Gonzalo García-Pelayo. Entre las 13 películas que forman la retrospectiva se encuentran Manuela, Vivir en Sevilla, Frente al mar, Corridas de alegría y Rocío y José de García-Pelayo, que dialogarán con la obra de jóvenes cineastas y artistas contemporáneos que se sitúan en el terreno de la contracultura contemporánea como Juana Dolores, Marta Valverde, Ian de la Rosa, José Luis Tirado, Ignacio G. Merlo, Concha Barquero y Alejandro Alvarado.

Corte Final, Filmin y el Foro Diálogo

Pero la programación de Documenta Madrid no se agotá en sus retrospectivas o en una sección oficial que este año es completamente paritaria, con 12 filmes dirigido por mujeres y otros 12 por hombres. Corte Final, la sección dirigida a películas en fase final de producción o coproducción española, ha seleccionado este año cuatro proyectos: Sumario 3/94 de Abel García Roure, Cuba y la noche de Sergio Fernández Borrás, Alén Mar de Andrés Sanjurjo y Remember my name, de Elena Molina.

La entrega de premios de la 19ª edición de Documenta Madrid tendrá lugar el domingo 30 de mayo a las 20:00h en Cineteca Madrid. Tras el anuncio de las películas premiadas se proyectará el episodio musical Terminal Norte, de la gran cineasta latinoamericana Lucrecia Martel, a la que seguirá una actuación de la artista Verde Prato. Un diálogo entre dos mujeres que ahondan en sus tradiciones musicales para encontrar una identidad fuerte e insobornable a través de un viaje en dos direcciones, de la sororidad a la alegría, de la música a la identidad.

La vertiente online de Documenta Madrid se inaugurará en Filmin el 30 de mayo extendiéndose hasta el 5 de junio con la proyección de 13 películas en exclusiva, nueve de ellas de la sección Perspectivas: A virxe roxa de Marcos Nine, Bienvenido Mr. Banksy de Carlos A. Quirós, D’ombres de Joan Tisminetzky, Cantando en las azoteas de Enric Ribes Reig, Margarita Ledo. Parolar cun eu de Xisela Franco Costas, Et pourtant elles étaient là de Carolina Astudillo Muñoz, José Nicolás, Lucien Petitjean y Marta Álvarez, El búnker de Marcos García, At one point they were the same person de Victoria Oliver Farner, y A cinquito, con derecho a tocar de Quiela Nuc y Andrea Beade.

También por primera vez, Documenta Madrid presenta un foro profesional sobre el estado actual del cine documental. El primer Foro Diálogo Documenta Madrid: Presente y futuro del documental en España tendrá lugar el viernes 27 de mayo. Entre los temas que analizará se encuentran las causas que impiden un crecimiento sostenible del género documental y, sobre todo, la búsqueda de soluciones para una circulación más robusta de este tipo de obras que nos asemeje a nuestro entorno europeo. De esta manera, Documenta Madrid se configura como un espacio donde creadores, productores, distribuidores, exhibidores, plataformas de VOD, asociaciones y otros agentes de la industria puedan dialogar bajo tres ejes fundamentales: Creación y Producción, Cines y Plataformas y, Distribución, Ventas Internacionales y Festivales. Su objetivo fundamental será convertir Documenta Madrid en el espacio donde los distintos agentes de la industria puedan conversar y trabajar en pos del género documental, y la generación de un libro blanco de recomendaciones para las distintas administraciones en la XX edición de Documenta Madrid.

