Chus Martínez, comisaria de exposiciones: “El arte no busca nuestra condescendencia”

La trayectoria de Chus Martínez (Puenteceso, La Coruña, 1972) es espectacular. Ha participado en las grandes citas mundiales del arte como la Documenta 13 o la 29 Bienal de São Paulo. Ha sido la conservadora jefa del MACBA o del museo del Barrio en Nueva York. Dirige Instituto Art Gender Nature FHNW Academy of Arts and Design en Basilea poniendo en el centro de la producción artística la ecología y el género.

La entrevistamos a su paso por Madrid, donde ha inaugurado con TBA21 la exposición En busca de la vida de Stephanie Comilang (Toronto, 1980), un bello trabajo audiovisual que habla sobre la diáspora y la migración comparándola con los procesos migratorios de las mariposas monarca.

Pregunta. ¿Qué podemos ver en En busca de la vida?



Respuesta. Es una gran instalación en la que el espectador tiene la oportunidad de poner en paralelo la migración de las mariposas con la migración humana.

»El trabajo nos suscita un interés por múltiples historias: el cerebro migratorio de las mariposas –como lo califican los científicos–, la historia colonial de España y Filipinas, las condiciones de los marineros filipinos en las flotas internacionales de la marina mercante… Conozco el trabajo de Stephanie desde hace años. Su interés por las comunidades de la diáspora filipina me es muy afín.

Vista general de la exposición

P. Usted ha tenido que emigrar para continuar su carrera ¿Qué repercusión ha tenido esa movilidad en su modo de entender el arte?

R. Como muchísimos otros gallegos, la emigración la doy casi por supuesta, como un hecho irremediable. Crecí en Barcelona bajo la rúbrica de ser parte de la emigración gallega que, junto a la andaluza, era muy numerosa. Cada verano me enviaban a mi aldea sola mientras mis padres trabajaban y cada agosto los veía conducir entre lágrimas por sentirse desprovistos de la posibilidad de vivir en el lugar donde habían nacido.

»Como muchos otros emigrantes, doy por supuesto que no tengo un lugar “asignado” y que debo ganármelo. Sin duda eso me ha impulsado a salir y mi curiosidad por la gente y por otras culturas es infinita y no decrece. Considero que permanecer abiertos a otros modos de ver, de sentir y de hacer, contribuye de un modo sustancial a construir una sociedad mejor.

»El arte y los artistas contemporáneos son extremadamente sensibles a estos procesos y ellos recogen mejor que nadie los problemas, pero también las posibilidades de un mundo en conversación, de un mundo en el que todavía nos podemos relacionar sin el fanatismo de lo propio.

P. También en TBA21 será la comisaria de la próxima exposición de Tabita Rezaire, ¿Podría adelantarnos algo?

R. Tabita Rezaire (París, 1989) es otra de las artistas a la que sigo, quiero y admiro desde hace años. Es una sabia que ha invertido mucho tiempo en crear un lenguaje artístico y terapéutico destinado a deshacer los protocolos de explotación y comprensión posesiva coloniales.

»Interesada a partes iguales en los saberes ancestrales, en la tecnología y en la comunicación entre diversas especies. Esperad algo maravilloso, obras envolventes que nos harán sentir sensaciones cósmicas, mágicas, cargadas de una energía que desaloja la indiferencia y el cinismo de nuestro sistema de pensamiento y nervioso. Será de nuevo una gran instalación atmosférica con dos grandes obras.

Bordados de mariposas monarca, metáfora de la emigración en el trabajo de Comilang

P. Este año se celebra la Bienal de Venecia titulada Extranjeros en todas partes. ¿Qué opina de estos macroeventos artísticos?

R. Mi temor es que desaparezcan. Hay suficientes indicadores económicos y de constricción cultural para temer por Documenta y temer por la pauperización continua de esos espacios de encuentro fundamentales para los artistas, los profesionales y el público. No es momento para ser cínico y poner esos fórums en duda, lo que hay que hacer es reforzar cada uno de los pilares que sustenta el arte y la cultura. Reforzar los lazos entre estos eventos y la opinión pública a través de los medios, reforzar nuestra conexión con la sociedad civil y la ciudadanía. Ojalá hubiera más iniciativas importantes para lo macrocultural. Pensad que la suma de muchos eventos de escalas muy distintas puede también crear un sentido “macro”, un sentido de amplitud cultural que ayude a la sociedad a tener un respiro y disfrutar de la experiencia y del pensamiento de un mundo algo mejor. Es necesario invertir en la imaginación de nuevos escenarios vitales y de coexistencia. Es fundamental aunar arte, cultura y educación. Seamos ambiciosos y deseemos y pidamos más arte.

P. ¿La imaginación política y por tanto la creatividad son la única esperanza de repensarnos?

R. Vivimos en un mundo muy ocupado. La mayoría de nosotros no tiene tiempo, trabajo, familia y las circunstancias vitales y económicas nos impiden abrir la mente a otras cosas. El arte está ahí para crear ese espacio, para darnos oportunidades de pensar el mundo desde otros lugares y tener experiencia de su diversidad. El arte no busca nuestra condescendencia. No se trata de estar o no de acuerdo con la obra que se nos muestra. Se trata de disfrutar del tiempo que las obras y los artistas crean para nosotros, para sentir que en ese espacio íntimo y en soledad con la obra podemos plantearnos cuestiones y sentires distintos y mucho más fértiles que los agobios laborales, las constricciones diarias o incluso el deporte. En ese espacio y en ese tiempo somos libres. Sentir esa libertad es más importante que nunca.

“Temo por la desaparición de Documenta, por la pauperización continua de estos espacios de encuentro fundamentales”

P. También ha colaborado recientemente con la nueva sede de la galería Mayoral ¿Qué papel juegan las galerías en la escena?

R. El gremio de galeristas me merece un gran respeto, ellos son una pieza muy importante dentro del sistema que dota de oportunidades de producción y exposición a los artistas. Creo que mi obligación es entender todos los elementos que constituyen los sistemas del arte.

P. ¿Cómo serán el arte y los artistas del futuro?

R. El arte y los artistas del futuro dependen de las decisiones que todos nosotros tomemos en este presente tan difícil. Solo queda desear que sean sabias y que sepamos valorar lo que hacen por nosotros.

P. ¿Y cómo se ve usted dentro de veinte años?

R. Yo me veo como Yoda, algo más verde, arrugadita y dedicada al bien común y la escritura.