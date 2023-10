Ansorena saca a subasta dos fantásticos jardines de Sorolla por 900.000 euros

Son, sin ninguna duda, los dos lienzos estrella de la subasta de Ansorena. Inmersos todavía en la celebración del centenario de la muerte de Joaquín Sorolla (Valencia, 1863 - Cercedilla, 1923), su obra no deja de moverse en el mercado nacional e internacional.

El Patio de las Danzas. Jardines del Alcázar de Sevilla y Subida al Jardín Alto. Jardines del Alcázar de Sevilla, 1910, constituyen un buen ejemplo del gusto del gran pintor por los jardines, que desarrollaría con especial intensidad en sus últimos años de vida.

Como recordaba en estas páginas Enrique Varela Agüí, director del Museo Sorolla de Madrid, “las obras que Sorolla pinta en los jardines de su casa madrileña en los últimos años son un retiro interior tras el intenso trasiego que supuso el encargo de la Hispanic Society. Pinta por puro placer los rincones de los maravillosos jardines que él mismo diseñó. El lirismo visual que rezuman supone el último canto de esta obra inmensa, tan colosal como el mar que tantas veces pintó”.

Constituyen un buen ejemplo del gusto de Sorolla por los jardines, que desarrollaría con especial intensidad en sus últimos años

Los dos lienzos en liza son anteriores a la construcción de su palacete de Madrid, ese que hoy ocupa su casa-museo en la calle Martínez Campos y que diseñaría él mismo, muy atento a los diseños que había visto en Andalucía. Acababa de pintar sus lienzos más conocidos en Valencia -Paseo a orillas del mar, El baño del caballo, El balandrito, todos ellos de 1909- y muy pronto le encargarían los murales de Visión de España para la Hispanic Society of America.

Coincidiendo con ese encargo, esta pareja de lienzos fue adquirida por Thomas Fortune Ryan en la exposición de Chicago de 1911, y pasó después, en 1933, a J. Paul Getty para acabar en el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles hasta que en 1989 Sotheby’s London lo vendió a una colección privada española y regresó a nuestro país.

[Joaquín Sorolla o la alegría de vivir en un mundo normal]

A muchos les resultarán familiares pues, además de exponerse en The Art Institute of Chicago en la época, hace diez años se pudieron ver en el Meadows Museum de Dallas y en The San Diego Museum of Art, San Diego, dentro de Sorolla and America.

Salen ahora a la venta con un precio inicial de 900.000 € en Ansorena, donde también se podrá pujar por obras de Santiago Rusiñol, Mariano Fortuny y Marsal, Juan Van der Hamen, Claude L. Châtelet, entre otros nombres, o muebles del S. XVIII, porcelanas, tapices, tallas, objetos de plata y una colección de joyas antiguas y relojes.

Sorolla fue un artista prolífico, realizó más de 2.000 pinturas a lo largo de su vida que siguen hoy teniendo mucho movimiento en el mercado del arte, principalmente en España donde la cotización suele ser más baja que en otras plazas.

Es importante que las obras estén recogidas en el inventario de su nieta, Blanca Pons-Sorolla, la mayor experta en el pintor de la luz, que precisamente recordaba en El Cultural hace un par de meses que "a Sorolla se le falsificó ya en vida y se le sigue falsificando o atribuyéndole obras de otros artistas a las que se añade una firma falsa. Tengo detectadas más de 2.000 falsificaciones”.

Los precios millonarios se alcanzan fuera de nuestras fronteras. La hora del baño (1909) se vendió por 5,3 millones en Sotheby’s

Otros cuadros del valenciano que se han puesto a la venta recientemente son el Puerto de Nápoles (1886), que marcó Durán Arte y Subastas con un precio de salida de 50.000 euros y se vendió en 2020 por 55.000. O la aguada y gouaché sobre papel Toma de hábito, pintada en 1888 en su viaje a Italia, y que salió en Ansorena por 100.000 euros y fue adquirida por el Ministerio de Cultura, a través de su derecho de tanteo, por 110.000.

Los precios millonarios, sin embargo, se alcanzan fuera de nuestras fronteras. La hora del baño (1909), por ejemplo, se vendió por 5,3 millones en Sotheby’s en 2003, yPescadores valencianos' (1895) por 4,5 millones.

[Blanca Pons-Sorolla: "Nada me podía hacer más feliz que dedicar mi vida a mi bisabuelo"]

La subasta de Ansorena se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre y puede seguirse en directo en la sala de Alcalá 52 o a través de su página web.

Sigue los temas que te interesan