Los británicos Suede serán uno de los grupos que encabezarán el cartel del Visor Fest en Murcia

Tan solo hay una forma de volver a disfrutar de los directos de bandas que marcaron los años ochenta y noventa: enrolarse en el Visor Fest. El recinto de La Fica de Murcia acogerá la próxima edición de un festival que tendrá como uno de sus grandes atractivos a Suede: una de las bandas que se anticipó al exitoso movimiento musical del britpop, gracias a himnos como 'The Beautiful Ones', 'Trash' o 'Animal Nitrate'.

El concierto de Suede en la capital del Segura se produce después de que en 2022 publicasen su noveno álbum de estudio 'Autofiction': la antesala a la gira que en 2023 han realizado por Reino Unido, interpretando los grandes éxitos de una banda que debutó un lejano mayo de 1993.

El grupo liderado por Brett Anderson sintetiza la apuesta de un festival que cada año recupera lo mejor de un pasado musical glorioso, con conciertos con un formato de sala y unos aforos reducidos en un recinto sin front stage. Todo ello, para disfrutar de artistas y bandas internacionales con solera musical, pero que siguen teniendo un discurso fresco y actual.

El Visor Fest volverá a tomar el recinto de La Fica el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre, con un cartel en el que también destaca la presencia de Orchestral Manoeuvres in the Dark, Inspiral Carpets, The House of Love y The Primitives: encargados de abrir fuego el viernes.

Uno de los conciertos de la edición 2022 del Visor Fest. Luis Pérez Contreras

Una vez más, la organización ha demostrado que este festival no se cierra a ningún estilo musical porque predomina el rock, pero también habrá pop y música electrónica con DJs, como Rafa Skam, Dani Carreres, Alesa o Club Camelot Djs (Toño y Bryan).



La música irá maridada con la cuidada gastronomía de la zona market que se habilitará en el recinto, donde la organización subraya que está garantizada la ausencia de solapamientos para disfrutar de un festival de música "como los de antes". El colofón al cartel llegará el sábado, con las actuaciones de Echo & The Bunnymen, Nada Surf, Mercromina y Sude.

El precio de los abonos es de 75 euros [visorfest.com], aunque la organización tiene previstos descuentos especiales para personas con movilidad reducida y menores de edad. También se pueden adquirir entradas de día (56 euros).

