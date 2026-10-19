Marc López será el nuevo capitán de la Copa Davis hasta 2029 como sustituto de Ferrer

Marc López será el nuevo capitán de la selección española de Copa Davis desde el 1 de enero de 2027.

La junta directiva de la Real Federación Española de Tenis ha aprobado este lunes su nombramiento para las tres próximas temporadas, hasta 2029. El barcelonés, de 44 años, sustituirá a David Ferrer, que concluirá su etapa al frente del equipo al terminar este año.

La decisión establece un relevo con continuidad dentro del cuerpo técnico. Antes de asumir el mando, Marc López seguirá como asistente de Ferrer en la Final 8 de la Copa Davis que se celebrará en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre. Esa cita será la última competición anunciada de la selección antes de que entre en vigor el cambio de capitán.

El futuro responsable del equipo conoce ya su funcionamiento desde el banquillo. Se incorporó como ayudante en la eliminatoria de clasificación de 2025 frente a Dinamarca, disputada en Marbella, y mantendrá esas funciones durante el cierre de la presente temporada. Su promoción le permitirá pasar de colaborar con Ferrer a dirigir la selección.

Un especialista en dobles

El nombramiento entrega la capitanía a un jugador con una trayectoria especialmente destacada en el dobles.

Marc López puso fin a su carrera profesional en mayo de 2022 después de reunir títulos en los principales escenarios del circuito: un Grand Slam, los Juegos Olímpicos y el torneo de maestros. También llegó a ocupar la tercera posición de la clasificación mundial de la especialidad.

Uno de sus grandes éxitos se produjo en 2012, cuando conquistó junto a Marcel Granollers la Copa de Maestros. Ambos se convirtieron en la segunda pareja española que ganaba el torneo, siguiendo el precedente establecido por Manuel Orantes y Juan Gisbert en 1975.

Aquel triunfo abrió una etapa en la que López consolidó su presencia entre las mejores parejas del circuito. Con Granollers alcanzó las finales de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos en 2014, dos oportunidades de conquistar un gran título que precedieron a su consagración de 2016.

París y Río, los grandes hitos

La temporada de 2016 concentró dos de los momentos más importantes de su carrera. Primero ganó Roland Garros junto a Feliciano López. Meses después logró el oro olímpico en Río de Janeiro formando pareja con Rafa Nadal, con quien mantiene una estrecha amistad.

Marc López y Rafa Nadal celebrando el oro olímpico conquistado en Río 2016. RFET

Su recorrido en los grandes torneos incluyó todavía otra final: la del US Open de 2017, de nuevo con Feliciano López. En total, disputó cuatro finales de Grand Slam, con el título conseguido sobre la tierra parisina como principal recompensa.

La Copa Davis también formó parte de su trayectoria como jugador. Debutó con España en 2012 y participó en trece eliminatorias, incluida la final del Centenario disputada aquel mismo año.

Desde enero, Marc López afrontará esa competición en una responsabilidad distinta. Llegará a la capitanía con experiencia como internacional, un amplio palmarés en dobles y el conocimiento adquirido como asistente. Ferrer, mientras tanto, conservará la dirección del equipo hasta completar su mandato al finalizar 2026.