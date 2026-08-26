El estreno de Alcaraz en Nueva York: acaparador de focos, un estilo NBA y los nervios por jugar con Serena Williams

Carlos Alcaraz volvió a sonreír. Aclamado por el público estadounidense, el tenista murciano regresó a las pistas 133 días después de su lesión en la muñeca y lo hizo junto a una leyenda de la raqueta mundial como Serena Williams.

Al más puro estilo NBA, con una camiseta sin mangas y una cinta en la cabeza, Alcaraz recuperó sensaciones en las dos primeras rondas del torneo de dobles mixto del US Open apenas unos días antes del fuego real en el cuadro individual.

Alcaraz y Serena fueron los reyes en la Arthur Ashe. Flashes, gritos, miradas... fueron las auténticas superestrellas de este novedoso torneo del US Open al más puro estilo americano: partidos cortos, con ritmo y juntando a los mejores rostros del circuito.

Carlos Alcaraz celebra un punto con Serena Williams REUTERS

El murciano, acostumbrado a estos escenarios, se sintió "muy nervioso" por jugar al lado de una figura como Serena: "Todos lo vieron, hice doble falta en el primer punto, estaba muy nervioso. Lo disfruté mucho", aseguró Alcaraz.

Cal y arena

En lo puramente deportivo, la aventura del murciano y la reina de los 23 Grand Slams ofreció la doble cara de la moneda en una misma jornada. En su debut en la Arthur Ashe, la dupla se vio las caras con la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool.

Las dudas iniciales del de El Palmar -con dos saques a la red y una doble falta en el primer punto- propiciaron un break tempranero que colocó un peligroso 3-1 para los rivales, quienes dispusieron de dos bolas de rotura para encarrilar el partido.

Sin embargo, la jerarquía de Serena y la aceleración progresiva de Alcaraz dieron la vuelta al marcador: encadenaron cuatro juegos consecutivos para adjudicarse el parcial por 5-3. En el segundo set no hubo discusión; con un 3-0 de salida, rubricaron la victoria con un juego en blanco al servicio para certificar el 4-1 definitivo en 58 minutos.

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Sin embargo, el peaje físico de disputar dos encuentros el mismo día tras cuatro meses alejado de las pistas terminó pasando factura en la ronda de cuartos de final. Frente al italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic, las fuerzas flaquearon.

Pese a salvar una bola de rotura crítica en la primera manga, Alcaraz y Williams terminaron cediendo el parcial en un ajustado tie-break. En el segundo set, tras neutralizar hasta tres intentos de quiebre, la rotura encajada en el cuarto juego resultó definitiva.

El 5-4(4) y 4-1 final certificó la eliminación de la pareja tras 56 minutos de lucha, dejando sensaciones agridulces en el marcador, pero un rodaje de oro en las piernas de Carlos antes del fuego real en el cuadro individual.