El éxito de Novak Djokovic (39) fuera del tenis: unos ingresos de 153 millones de euros, su marca de vino y todos sus restaurantes

Más que un rival en la pista, Novak Djokovic es para muchos el mejor tenista masculino de la historia y, al mismo tiempo, una estrella consolidada fuera de las canchas.

El serbio, igual que hicieron Nadal y Roger Federer, ha dedicado gran atención a la gestión de su inmenso patrimonio. Solo con los premios obtenidos en competición, ha ingresado más de 153 millones de dólares, una cifra que se multiplica con los millonarios patrocinios acumulados durante 21 años de carrera profesional.

Firmas como Lacoste, Asics, Peugeot y la marca de relojes Seiko han contado con Djokovic para promocionar sus productos en los últimos años. También ha colaborado con Rolex y, quizás lo más sorprendente, con la cadena de ropa Uniqlo, por la que rompió su vinculación con la gigante Nike.

Como buen deportista, Djokovic ha mostrado siempre una gran preocupación por la nutrición. En 2013 publicó el libro El secreto de un ganador: 14 días sin gluten para la excelencia física y mental, en el que explica cómo la alimentación y el descanso le permitieron "transformar por completo su cuerpo y su mente". Con el éxito del texto, lanzó también una línea personal de productos.

El sector audiovisual ha sido otro de sus terrenos de negocio: Djokovic ha sido productor ejecutivo de la película Game Changers, protagonizada por James Cameron, Arnold Schwarzenegger y Jackie Chan, y en la que deportistas como Lewis Hamilton o Chris Paul hablan de hábitos nutricionales.

Djokovic posando en traje. Reuters

La hostelería es otro de los nichos donde Djokovic ha invertido. La cadena *Novak Café & Restaurant*opera tres establecimientos y está gestionada por sus padres, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de una alimentación sana.

En 2016 abrió en Mónaco el restaurante vegano *Eqvita*, aunque el proyecto no llegó a mantenerse en el tiempo.

Farmacéutica, vino y otros proyectos

Djokovic, cuya negativa a vacunarse contra el coronavirus generó un intenso debate y le llevó a ser expulsado de Australia, posee desde 2020 el 80% de la empresa farmacéutica QuantBioRes, una biotecnológica danesa que durante la pandemia investigó fórmulas para combatir la COVID-19.

Su último gran proyecto empresarial fue su marca personal de vino. En 2015 Djokovic y su tío adquirieron una finca con viñedos y, siete años después, lanzaron su primera cosecha.

"Novak no promueve el alcohol, pero el vino es diferente. No es un licor duro y, de hecho, aparece en la Biblia. El vino es sagrado", explicó Goran Djokovic en la presentación del proyecto. Además, en su cartera de inversiones figuran un complejo de tenis, una línea de ropa deportiva y el torneo ATP de Belgrado, su ciudad natal.