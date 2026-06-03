Rafa Jódar: "Empecé a jugar al tenis con 4 años, en el garaje de mi casa, y con 6 me apunté al club de tenis de Chamartín"

El nombre de Rafa Jódar se ha convertido en una de las grandes sensaciones del tenis español. A sus 19 años, el madrileño ha protagonizado una irrupción meteórica en el circuito profesional y ha despertado una enorme expectación gracias a sus recientes resultados.

Sin embargo, el origen de su historia se encuentra muy lejos de las grandes pistas y de los focos mediáticos. El propio jugador recordó cómo fueron sus primeros pasos en el deporte de la raqueta en el canal de Youtube de Lega News: "Empecé a jugar al tenis con 4 años, en el garaje de mi casa, y con 6 me apunté al club de tenis de Chamartín".

Aquellas primeras experiencias tuvieron lugar junto a su padre, una figura fundamental en su desarrollo deportivo, siendo su único entrenador, aún compitiendo en torneos como el Roland Garros.

Más adelante también practicó en una pista de pádel, donde las dimensiones más reducidas facilitaban el aprendizaje de un niño que apenas estaba descubriendo el deporte.

El salto definitivo llegó cuando cumplió seis años y se incorporó al histórico Club de Tenis Chamartín, una de las entidades con mayor tradición del tenis madrileño. Desde entonces, gran parte de su formación deportiva se ha desarrollado en esas instalaciones.

Rafa Jódar, en Roland Garros. Reuters

En una entrevista concedida al propio club, el tenista recordó con cariño aquellos primeros días: "Yo tenía 6 años cuando me apunté a este club. Venía a las pistas duras con mi padre, a cualquier hora, los dos solos. Son recuerdos muy bonitos que se guardan con mucho cariño".

Su evolución, según destacan personas que han seguido de cerca su crecimiento, ha sido diferente a la de otros talentos precoces. En lugar de centrar toda su actividad en la competición desde edades tempranas, Jódar combinó durante años los entrenamientos con sus estudios y con una progresión más pausada. Ese proceso le permitió desarrollar una notable madurez competitiva y una gran fortaleza mental.

De hecho, durante su infancia también practicó fútbol, una disciplina que compaginó con el tenis hasta los 11 años. Llegado ese momento tuvo que elegir entre ambos deportes y optó por continuar su camino con la raqueta, una decisión que acabaría marcando su futuro profesional.

Hoy, aquel niño que comenzó golpeando pelotas en el garaje de su casa representa una de las mayores esperanzas del tenis español. Su ascenso en los últimos meses confirma que los cimientos de su carrera comenzaron a construirse mucho antes de llegar a los grandes escenarios internacionales.