Sinner entra en la historia tras ganar a Zverev y conquistar su primer Mutua Madrid Open: el dominador de los Masters 1000

El número uno del mundo arrolló al bicampeón de la Caja Mágica en dos rápidos sets (6-1, 6-2) y amplía la diferencia con Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner ya tiene en el zurrón su primer Mutua Madrid Open. El italiano pasó por encima de Zverev (6-1, 6-2), a quien le volvió a temblar la muñeca cuando enfrente tiene a los dos mejores tenistas del mundo.

El número uno del mundo jugó un tenis espectacular y en menos de una hora cumplió con su cometido: ganó en Madrid y se convierte en el primer tenista que gana cinco Masters 1.000 de forma consecutiva.

No hubo batalla en una final que reflejó que el tenista de San Cándido está fuera del alcance de la mayoría de adversarios. Solo Carlos Alcaraz cuestiona el dominio del transalpino. El resto, por ahora, están a años luz. Se vio en Madrid.

👑 Sinner impone su 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨 en Madrid.



🔝 Se convierte en el primer tenista de la historia que gana cinco títulos consecutivos de Masters 1000 y el primero que gana los cuatro primeros torneos de este nivel del año.



Gana a Zverev por 6-1 y 6-2.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/EmJzsYs665 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 3, 2026

Ya solo el lenguaje corporal de Zverez reflejaba resignación. Igual que sus manifestaciones en la previa, tras alcanzar la final. El germano ha ganado cuatro ocasiones a Sinner.

Pero el propio Shasha se encargó de recordar que fue hace mucho tiempo y que las ocho más recientes, antes de esta de Madrid, fueron para el número uno del mundo que no pierde un partido desde Doha, en febrero y que ha ganado todos sus partidos en arcilla en lo que va de 2026.

Una victoria apabullante

Sinner ya tiene el octavo de los nueve Masters 1000 del calendario en el bolsillo. Solo le queda Roma, al que está por ver si acude del tirón o deja para otra temporada. Pero mientras, con Roland Garros en el horizonte, más al alcance que nunca por la baja de Alcaraz, acumula victoria tras victorias.

Lleva ya 23 partidos ganados de forma consecutiva. Desde que perdió con el checo Jakub Mensik en Doha. Solo dos derrotas en el 2026. A esta une la de Novak Djokovic en la semifinal de Australia.

Todos lo demás lo ha ganado el jugador Italiano que en Masters 1000 ya cuenta con 28 victorias consecutivas. Las que van de París hasta Madrid, a donde ha llegado tras pasar con éxito por Indian Wells, Miami y Montecarlo.

👊𝐀𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐝𝐨𝐫 Sinner.



El número 1 del mundo se lleva el primer set de la final del @MutuaMadridOpen sin dar opción a Zverev (6-1).#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/dEUJS3dKYo — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 3, 2026

No hubo partido casi desde el principio para el tenista de 24 años erigido en el primer hombre desde Novak Djokovic en el 2016 en ganar cuatro eventos de este nivel en una temporada. Porque a la falta de convicción de Zverev se unía su desesperación, sus fallos, uno tras otros.

De pronto, en pocos minutos la ventaja de Sinner en el primer set era de 5-0. El germano, ganador dos veces en Madrid y otras tantas ya derrotado en la final, las fallaba de cualquier manera. Voleas, derechas, reveses.

Ni siquiera su potente saque, garantía casi siempre, le sostenía en el partido. No encontró cuerpo a cuerpo, intercambios. Sinner resolvía.

Un visto y no visto

Zverev también sufrió una derrota similar en la final que perdió con Alcaraz en el 2022, también en la Caja Mágica. Fue 6-3 y 6-1. Pero el germano había sido lastrado durante el tramo final de la edición con horarios nocturnos y partidos largos. Lo acusó. Aquí no tenía esa excusa. Hace dos días que jugó la semifinal con Alexander Blockx y ganó en dos sets.

La quinta final en la historia del Masters 1000 de Madrid protagonizada por el primer y segundo cabeza de serie, la primera en la década, proporcionó a Sinner su vigésimo octavo título en el circuito, noveno de este nivel.

Sinner posa con el trofeo del Mutua Madrid Open. EFE

El primer campeón italiano en la historia de la Caja Mágica alargó su dominio en la segunda manga donde no apareció por ningún lado atisbo de reacción de su rival. Rompió Sinner en el tercero, confirmó y se situó con un 3-1 que le acercó al trofeo.

No amenazó el saque del número uno del mundo Zverev al que el partido se le hizo largo. Firmó el alemán quince errores no forzados. El campeón solo 5. Cerró Sinner su éxito en menos de una hora, 58 minutos, y alargó su historial y sus récords a la espera de Roma.