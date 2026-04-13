La vida de Novak Djokovic (38) fuera del tenis: inversión en una empresa anticovid y en un equipo de fútbol

Novak Djokovic, a sus 38 años, continúa desafiando los límites de la longevidad en el tenis profesional. Sin embargo, su mirada está puesta mucho más allá de las pistas.

El tenista serbio ha consolidado un imperio empresarial que abarca numerosos sectores como el fútbol o la biotecnología. Un plan que le permitirá retirarse y seguir ganando una gran cantidad de ingresos.

Una de sus apuestas más comentadas y estratégicas fue la adquisición del 80% de QuantBioRes. Esta empresa de biotecnología, con sede en Dinamarca, se centra en el desarrollo de un tratamiento médico innovador. El objetivo principal es combatir los virus mediante modelos de resonancia magnética, evitando las metodologías tradicionales.

El laboratorio danés trabaja en una solución terapéutica que utiliza péptidos para impedir que los virus infecten las células humanas. La inversión del tenista se realizó en 2020, siendo uno de los objetivos principales investigar el Covid-19.

Paralelamente, el tenista ha decidido desembarcar en el fútbol europeo de forma sorprendente, se ha convertido en accionista del Le Mans FC. Este histórico club francés, que actualmente compite en la Ligue 2, ha recibido el respaldo financiero del tenista.

Courtois y Djokovic juntos en un palco del Bernabeu Redes Sociales

Una inversión que realizó junto a otras celebridades como es el caso del portero del Real Madrid, Courtois, o de la gran figura del motor, Felipe Massa. Todos ellos tienen un objetivo común, devolver al club francés a la máxima categoría.

Además, el serbio sigue haciendo crecer su cartera inmobiliaria con propiedades de lujo en Marbella, Belgrado y Estados Unidos. Tres viviendas de un alto calibre donde destacan los dos áticos en Nueva York valorados en 11 millones de dólares.

A través de su fundación, también canaliza fondos hacia la educación infantil en su Serbia natal. Una inversión que puede no darle un beneficio económico, pero sí en lo humano. Ya que su objetivo es ayudar a los niños que no pueden estar en una escuela adecuada por culpa de su situación.

En el mundo del tenis, Djokovic aún cuenta con el apoyo de multitud de marcas como Lacoste o Head. Dos grandes empresas que acompañan a Djokovic debido a la figura tan importante que es, considerado para algunos, el mejor tenista de la historia.

En definitiva, Novak Djokovic ha construido un muro financiero que garantiza su relevancia internacional y le va a permitir seguir generando una gran cantidad de ingresos cuando decida dejar la raqueta.