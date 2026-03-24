Martín Landaluce venga a Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Miami y se cuela en los cuartos de final

El tenista madrileño derrotó al local Sebastian Korda en tres sets (6-2, 6-7, 4-6) con una gran remontada y da el paso más importante de su carrera deportiva.

El tenis español comienza a ilusionarse con la figura de Martín Landaluce. El madrileño se impuso al estadounidense Sebastian Korda en los octavos de final del Masters 1.000 de Miami (6-2, 6-7, 4-6) y logró el que hasta el momento es el triunfo más importante de su carrera deportiva.

A sus 20 años, Landaluce se planta por primera vez en unos cuartos de final de un Masters 1.000. En Miami está encontrando sus mejores sensaciones y avanza con paso firme en este sueño de ser un gran jugador profesional de tenis.

El español perdió el primer set de manera clara, pero fue de menos a más en el encuentro y terminó consumando la remontada. Salvó un punto de partido en el tiebreak de la segunda manga, y a partir de ahí su confianza se disparó. Dio el golpe definitivo en la última manga y consumó su pase de ronda en un torneo de ensueño para él.

Clutch from the 20-year-old 🥶



Landaluce saves a match point to keep his Miami dream alive#MiamiOpen pic.twitter.com/w239WHsgt0 — Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2026

El torneo de su vida

Termine como termine este Masters 1.000 de Miami para Martín Landaluce, este será el torneo de su vida. Al menos hasta el momento. Nunca antes ha llegado tan lejos el madrileño en el cuadro final de un torneo ATP, y ahora está exhibiéndose ante los ojos de todo el mundo.

La historia comenzó contra Giron en primera ronda, siguió ante Darderi, se prolongó contra Khachanov, y ahora se mantiene tras la victoria ante Sebastian Korda. Dos estadounidenses se ha llevado ya por delante Landaluce en su propia casa.

De paso, el madrileño consiguió vengar la derrota de Carlos Alcaraz ante Sebastian Korda hace apenas dos días. El murciano cayó a manos del tenista local exhausto, pero ahora Landaluce mantiene alto el pabellón del tenis español.

Lights out tennis ⚡️



After defeating Alcaraz, Sebi Korda takes the opener 6-2 vs Landaluce #MiamiOpen pic.twitter.com/2He61C4Mbd — Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2026

El primer set, eso sí, fue claramente para el estadounidense. Korda, impulsado por la idea de seguir avanzando rondas ante su público, apretó el acelerador en el momento definitivo de esta primera manga y encadenó dos breaks consecutivos que no dieron oportunidad al español.

Pero Landaluce tenía mucho que decir todavía en el partido. Poco a poco el madrileño fue creciendo y, lejos de acusar el golpe, mostró una gran consistencia en un momento muy complicado.

Nadie cedió su saque, nadie dio opción alguna con su servicio, así que todo se decidió en el tiebreak. Korda llegó a gozar de una bola de partido a su favor y ya saboreaba su pase a los cuartos de final, pero Landaluce la salvó, ganó tres puntos consecutivos y mandó el partido al tercer set.

Martín Landaluce celebra una victoria en el Masters 1.000 de Miami. REUTERS

Korda sí que se vio mentalmente golpeado por esta situación y perdió su servicio nada más arrancar la manga definitiva. Llegó a estar 0-3 arriba Landaluce en el marcador, pero Korda resurgió de sus cenizas para poner el 3-3.

El partido se encaminaba hacia un desenlace de infarto en el que cada detalle iba a ser crucial. Landaluce amarró su último servicio no sin dificultades y cerró el partido al resto. Lehecka o Fritz serán sus rivales en los cuartos de final.