Iñaki, cocinero: "La receta preferida de Carlos Alcaraz lleva pasta, 120 g de dátiles y 3 cucharadas soperas de cacao"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 2

El Open de Australia 2026 dejó una imagen que ya forma parte de la historia del tenis: Carlos Alcaraz levantando su cuarto grande con solo 22 años y completando un Grand Slam de leyenda.

Detrás de cada victoria hay horas de pista, pero también un plan nutricional milimetrado que el murciano ha ido perfeccionando desde que era adolescente.

Así que, aprovechemos la euforia del momento para replicar en casa el plato 'secreto' que toma antes de cada partido. Una receta sencilla cuyo único truco está en preparar una crema casera de cacao, avellanas y dátiles que sustituya a las cremas de chocolate ultraprocesadas del supermercado.

También podría hacerse comprando directamente la crema Ambrosía de Paleobull, el producto comercial que utiliza el propio Alcaraz, aunque la versión casera compartida por el cocinero Iñaki Tejedor, conocido en redes sociales como Iñaki Gastro, permite controlar al detalle cada ingrediente.

En una entrevista con ATP Tour, el tenista de El Palmar describió con detalle su ritual prepartido: "Tomo un plato de pasta mezclada de gluten free, con una crema de cacao que se llama ambrosía que lleva aceite de oliva y dátiles. Todo eso me lo suelo tomar una hora y media antes del partido".

La pasta que come Alcaraz antes de saltar a la pista

La receta que sigue el número uno español es como una pasta dulce energética que, según contó en El Hormiguero, le aporta "la energía que necesito para competir al máximo".

Alcaraz ejecuta un saque Reuters

La diferencia con cualquier plato de pasta convencional es que la salsa no lleva tomate ni queso, sino una crema a base de cacao puro, frutos secos y grasas saludables.

Se trata de un plato contundente en calorías y perfecto para cualquier deportista o persona activa, pues lo mismo sirve como comida previa a un entrenamiento que como merienda reconstituyente tras una jornada intensa.

Ingredientes Pasta (mezcla de pasta normal y pasta sin gluten), 200 g

Dátiles sin hueso, 120 g

Avellanas naturales, 125 g

Cacao en polvo puro (>70%), 3 cucharadas soperas

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Agua, 1 cucharada (más la del remojo)

Una pizca de sal Paso 1 Sumergimos los dátiles en un bol con agua caliente y los dejamos hidratar durante 30 minutos para que se ablanden y sean más fáciles de triturar. Paso 2 Mientras tanto, introducimos las avellanas en un procesador de alimentos y las trituramos hasta obtener una pasta líquida y homogénea. Paso 3 Escurrimos los dátiles, reservando el agua del remojo, y los añadimos al procesador junto con las avellanas ya trituradas, el aceite de oliva virgen extra, el cacao en polvo y una pizca de sal. Paso 4 Trituramos todo a máxima potencia y vamos incorporando poco a poco el agua del remojo de los dátiles hasta lograr una crema con la textura deseada. Paso 5 Cocemos la pasta al dente en abundante agua con sal. La escurrimos y la mezclamos directamente con la crema de cacao y avellanas. Si queda demasiado espesa, podemos añadir un chorrito del agua de cocción para que se integre mejor. Paso 6 Servimos en un plato hondo y decoramos con unas avellanas picadas por encima. La crema sobrante se conserva hasta un mes en la nevera dentro de un tarro de cristal.

Un plato diseñado para rendir al máximo

Desde el punto de vista nutricional, esta receta es una combinación estratégica de hidratos de carbono, grasas cardiosaludables y compuestos bioactivos pensada para liberar energía de forma sostenida.

La pasta aporta los hidratos de carbono de absorción lenta que funcionan como combustible principal de los músculos, mientras que los dátiles suman azúcares naturales de rápida asimilación, fibra y minerales esenciales como el potasio.

Por su parte, las avellanas contribuyen con grasas insaturadas que regulan los niveles de colesterol en sangre y proporcionan vitamina E, un potente antioxidante. El aceite de oliva virgen extra completa el perfil lipídico del plato con ácido oleico, una grasa monoinsaturada que favorece la energía sostenida sin provocar picos de glucosa.

Cada ración de crema Ambrosía aporta aproximadamente 502 kcal por cada 100 gramos, con 7 g de proteína, 45,5 g de hidratos de carbono y 30,8 g de grasas (de las cuales solo 3,7 g son saturadas), además de 8 g de fibra. Sumada a la pasta, el plato completo se convierte en una bomba energética ideal para afrontar un esfuerzo de varias horas, como un partido de tenis a cinco sets.

En definitiva, la receta que sigue Carlos Alcaraz demuestra que la nutrición deportiva de élite no tiene por qué ser aburrida ni insípida: un plato de pasta con crema de cacao, avellanas y dátiles puede ser tan goloso como funcional, y cualquiera puede prepararlo en casa en menos de 40 minutos.