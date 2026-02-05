Confirmado: Juan Carlos Ferrero da un nuevo vuelco a su relación con Carlos Alcaraz tras dejarle de seguir en redes

Tan solo unos días después de ganar el Open de Australia y convertirse así en el tenista más joven en la historia en ganar los cuatro Grand Slams, Carlos Alcaraz se ha llevado una sorpresa en su regreso a España.

Juan Carlos Ferrero ha dejado de seguir en redes sociales al número uno del mundo -concretamente en Instagram-, lo que vuelve a reabrir la herida de la separación con un movimiento que no ha pasado desapercibido para los aficionados.

La separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero tras siete temporadas trabajando juntos parecía capítulo cerrado. Hasta este jueves.

😬 Juan Carlos Ferrero has stopped following Alcaraz on IG… pic.twitter.com/GkqbgbHaWd — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 5, 2026

Después del gran triunfo este pasado domingo, muchos esperaban la felicitación de su exentrenador, pero ésta nunca llegó de forma directa, aunque lo hicieran las redes sociales de la Academia del propio Ferrero.

El gesto, como suele ocurrir en estos casos, no pasó desapercibido para miles de aficionados, que rápidamente detectaron el detalle. A partir de ahí, la 'noticia' se propagó con rapidez en las redes sociales. Por el momento, Carlos Alcaraz aún sigue todavía a Ferrero, aunque ya no es recíproco.

Cabe recordar que, durante el Open de Australia, el técnico alicantino -actualmente vinculado al mundo del golf junto a la joven promesa española Ángel Ayora- reconoció que ver a Alcaraz competir en tierras australianas le resultaba doloroso.

"Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla. No es fácil lo que sientes. Estoy muy contento con su juego, porque está ganando y aún no ha perdido ningún set. Está a un gran nivel. Darle la enhorabuena y que siga", reconoció el valenciano en El Partidazo de la Cadena COPE.

Un sentimiento que podría explicar su decisión de dejar de seguir al tenista, como una forma de protegerse emocionalmente y cerrar definitivamente la herida tras su separación.

El momento del cambio

Tras ganar el Open de Australia, una de las preguntas más repetidas a Alcaraz giró en torno a 'Juanki' y su ruptura el pasado mes de diciembre.

El tenista de El Palmar, con mucha naturalidad, explicó que necesitaba "un cambio" tras un año en el que ganó Roland Garros y US Open, terminando el año en lo más alto del ranking ATP.

"La temporada de un tenista es de enero a noviembre y cuando acaba hay que tomar decisiones. La vida se basa en eso: en tomar caminos. A veces esos caminos son correctos, a veces son erróneos, y hay que ir aprendiendo. Veíamos que necesitábamos un cambio, lo decidimos así y se dio de esa manera", se sinceró el murciano.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, en el último Roland Garros.

Mientras Alcaraz ha ganado el único Grand Slam que le faltaba de la mano de Samu López, Juan Carlos Ferrero también tiene un nuevo proyecto después de dejar a su expupilo en lo alto del tenis y vuelve a tener a una promesa del deporte español como su objetivo, aunque en esta ocasión será en otra disciplina: el golf.

El extenista valenciano entra en el equipo del golfista Ángel Ayora, una de las promesas de este deporte a sus 21 años, y con el que trabajará "el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional", es decir, será más un coach mental centrado en enfocarse en la motivación.