El palo de Toni Nadal a Carlos Alcaraz: "No sé cómo quedó la relación con Ferrero, pero..."

No todo han sido halagos para Carlos Alcaraz desde que el pasado domingo se proclamó campeón del Open de Australia tras derrotar a Novak Djokovic. El tenista murciano entró por la puerta grande a la historia del tenis, pero sus declaraciones no le terminaron de gustar a Toni Nadal.

El tío de Rafa Nadal se mostró ciertamente decepcionado en su aparición el programa Radioestadio noche de Onda Cero. No le gustó que el nuevo campeón de Melbourne no se acordara de Juan Carlos Ferrero, su anterior preparador hasta hace apenas unas semanas.

"Queda muy bien poner en valor a tu entrenador, pero uno se tiene que acordar del otro también", empezó diciendo Toni Nadal para exponer su posición sobre Carlos Alcaraz.

"No sé cómo quedó la relación con Juan Carlos Ferrero, pero cuando dice eso... Me sabe mal decirlo. Seguro que Samuel López ha hecho un gran trabajo en estos dos meses, pero no puede olvidar el trabajo de Ferrero durante años", aseveró Toni Nadal con contundencia.

Para ser más claro, puso un ejemplo de su relación con Rafa Nadal: "A mí no me hubiese gustado que nada más dejar a Rafa, él hubiese dicho esas cosas de Carlos Moyá".

A vueltas con Ferrero

Todo viene después de las palabras de Carlos Alcaraz durante el Open de Australia. El tenista murciano quiso destacar el trabajo de su nuevo entrenador, Samu López, pero no llegó a hacer referencia a la labor previa de Juan Carlos Ferrero.

"Samu, al no haber sido número uno y no haber sido tenista profesional de estar en el top, a lo mejor no se le reconoce lo que se merece", defendió Alcaraz abiertamente a su nuevo preparador en las primeras rondas del torneo.

"Se me ha querido poner a muchos jugadores como entrenador principal y no me parece justo del todo porque él es uno de los mejores, sino el mejor técnico del mundo. Se merece el reconocimiento porque te aporta unas cosas que ningún tenista quizás te pueda aportar", completó.

Además, en la rueda de prensa posterior a la final, ya con el título de Melbourne en la mano, a Alcaraz le volvieron a preguntar sobre Juan Carlos Ferrero: "No pensé en la gente que dudaba. Vine aquí a jugar para mí y para mi equipo".

"Todos sabemos lo duro que trabajé en la pretemporada para estar listo para este torneo. Tenía demasiadas cosas en las que pensar: centrarme en mi estilo de juego, en mí mismo, en la pasión. Eso fue lo único que tuve en la cabeza durante el torneo. Pero cuando lo consigues, claro que estás feliz de demostrar que muchos estaban equivocados", pasó facturas el número 1 del mundo.

Una leyenda

Con su gran gesta en el Open de Australia, Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de todos los tiempos en conquistar los cuatro Grand Slams. Desbancó, precisamente, a Rafa Nadal en ese récord de precocidad.

El murciano, que sale más reforzado en el número 1 tras su exhibición en Melbourne, desplegó un juego espectacular y sin fisuras. Pese a la presión extra que acarreaba su cambio abrupto de entrenador, Alcaraz no se resintió lo más mínimo.

Firmó un torneo perfecto y ni siquiera los problemas físicos de las semifinales fueron obstáculo para él. En la final tuvo que remontar el set inicial que se llevó Novak Djokovic, pero a partir de ahí no hubo color y terminó imponiendo su ley para adjudicarse su séptimo Grand Slam.