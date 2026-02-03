Confirmado: Carlos Alcaraz deberá pagar a Hacienda más de 500.000 euros tras su victoria en el Open de Australia

Alcaraz vence a Djokovic en el Open de Australia. Efe

Carlos Alcaraz ha escrito una nueva página dorada en su carrera al conquistar el Open de Australia 2026. Un título que le ha servido para convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams.

Sin embargo, detrás del brillo de este triunfo se esconde una realidad fiscal que merece la pena analizar. El tenista murciano ha obtenido un premio de 4.150.000 dólares australianos (equivalente a 2.440.124 euros), cantidad que, aunque resulta considerable, verá reducida significativamente una vez se cumplan todas las obligaciones tributarias.

Según los expertos fiscales de TaxDown, la tributación de premios internacionales para deportistas de élite es un proceso complejo que involucra múltiples jurisdicciones y factores.

En primer lugar, Australia, como país donde se obtiene la renta, tiene derecho a aplicar una retención inicial del aproximadamente 15% del premio, lo que supone alrededor de 366.018 euros. Este importe es solo el primer pago que Alcaraz deberá realizar en concepto de tributos.

Aunque podría parecer que esta retención duplicaría la tributación, los expertos de TaxDown subrayan la importancia del convenio de doble imposición que existe entre España y Australia.

Carlos Alcaraz, con el título de campeón del Open de Australia 2026. REUTERS

Este acuerdo bilateral permite que el importe retenido en origen pueda deducirse posteriormente en la declaración española, evitando que el tenista pague dos veces por los mismos ingresos.

Un factor fundamental que reduce la base imponible en España es la aplicación de gastos deducibles. Alcaraz puede aplicar deducciones por todos aquellos gastos necesarios para la obtención de estos ingresos.

Esto incluye la remuneración de su equipo técnico (entrenador, preparador físico, fisioterapeuta), gastos de viaje y alojamiento, material deportivo especializado y otros gastos profesionales inherentes a su actividad como deportista profesional.

Aunque el tipo marginal del IRPF puede alcanzar hasta el 47% en Murcia, desde TaxDown destacan que el tipo efectivo medio es significativamente menor tras aplicar todas las deducciones correspondientes. En este caso, en España pagará aproximadamente 592.247 euros en concepto de impuestos sobre la renta.

Cifras definitivas

Considerando el premio bruto de 2.440.124 euros y aplicando tanto la retención en origen australiana como los gastos deducibles estimados, el tenista murciano probablemente recibirá alrededor de 1.480.000 euros netos tras cumplir con todas sus obligaciones fiscales.

Esto representa un total de casi 960.000 euros en tributación (366.018 euros pagados en Australia más 592.247 euros en España).

Como señalan desde TaxDown, cuando hablamos de estas cantidades por triunfos deportivos, es habitual enfocarse únicamente en la cifra bruta, pero lo verdaderamente relevante es cuánto termina llegando al bolsillo del deportista.

Una buena planificación fiscal resulta crucial, incluso para los mejores deportistas del mundo, permitiendo optimizar los resultados financieros y cumplir correctamente con todas las obligaciones tributarias en diferentes jurisdicciones.