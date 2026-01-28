Pablo Andújar (40), extenista, sobre su dinero: "He invertido en 2 startups, pero hay mucho riesgo de no salir adelante"

Pablo Andújar pasó dos décadas como profesional del tenis, alcanzó el puesto 32 del ranking ATP y ganó cuatro títulos en el circuito.

Ahora, retirado de las pistas, su vida ha dado un giro hacia el emprendimiento, la organización de eventos deportivos y, sobre todo, hacia la formación en áreas que durante su carrera nunca dominó del todo: las finanzas.

Y es que el valenciano ha entendido que gestionar el dinero que ganó como tenista exige casi el mismo nivel de profesionalidad que competir al más alto nivel.

En una entrevista en Inspira Brand, Andújar reconoce sin tapujos que su formación económica era prácticamente nula cuando terminó su etapa como jugador. "Yo hice en mi bachillerato la opción de ciencias sociales en la cual había economía, pero no me acordaba absolutamente de nada", explica.

Esa falta de conocimiento le llevó a tomar una decisión que muchos deportistas evitan: volver al aula. "He empezado con un curso de finanzas corporativas. Yo quería saber lo que es un balance, quería poder descifrar lo que es el cashflow, lo que es un P&G (Pérdidas y Ganancias)".

Pablo Andújar.

Esa inquietud no es caprichosa. Andújar organiza la Copa Falconbridge, un torneo Challenger 125 en Valencia, y forma parte del Consejo de Jugadores de la ATP. En ambos casos, tomar decisiones informadas sobre patrocinios, presupuestos y viabilidad económica es fundamental. "Para la toma de decisiones es fundamental saber un poquito de finanzas corporativas", insiste.

Pero su interés por el mundo empresarial no se queda ahí. Andújar ha dado el salto a la inversión en startups, un terreno que él mismo reconoce como arriesgado pero atractivo.

"He invertido en algunas startups, de hecho dos de ellas: mi amigo Goiko... y otra también de alquiler de barcos que se llama Boat Jump, que están en Lanzadera o hasta hace poco están en Lanzadera", afirma.

Sin embargo, el extenista no vende humo. Es consciente de que invertir en empresas emergentes es apostar a ciegas en muchos casos. "Yo creo que es una cosa chula siempre y cuando lógicamente no te vuelvas loco a invertir porque hay mucho riesgo", advierte.

Y añade: "Debe ser enorme el porcentaje de startups que no acaban de salir adelante". Esa frase resume su filosofía: invertir sí, pero con cabeza, sin comprometer su patrimonio en proyectos que pueden desaparecer en pocos meses.

Para Andújar, el paralelismo entre el tenis y el mundo de las startups es evidente. "Es algo parecido: ayúdame en el momento que te necesito, en el que estoy empezando, en ese momento de 'no tengo dinero, tengo 18 años y tengo que viajar y tengo que invertir en mi equipo para que me ayude a crecer', que después yo te voy a dar, lo vas a ver".

Ahora, entre reuniones del Consejo ATP, la organización de su torneo y sus estudios de finanzas, Andújar sigue construyendo una vida después del tenis mucho más compleja de lo que muchos imaginan. "Estoy muy liado, las cosas como son. El tema ATP es una responsabilidad muy grande, y después está el tema del torneo, que es mi sueño", reconoce.

La diferencia es que ahora, en lugar de preparar su revés o su servicio, Andújar prepara balances, estudia flujos de caja y evalúa si merece la pena apostar por una nueva startup. Todo ello con la misma mentalidad que le llevó a estar entre los mejores del mundo: formarse, arriesgar con inteligencia y no tener miedo a equivocarse.