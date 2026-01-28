Djokovic se salva por la campana: a semis en Australia por la retirada de Musetti cuando le ganaba 2-0

Novak Djokovic accedió a las semifinales del Open de Australia de la forma más inesperada posible. El serbio, que perdía claramente ante Lorenzo Musetti por 4-6, 3-6 y 1-3, se clasificó para la penúltima ronda del torneo cuando el italiano se vio obligado a retirarse por una lesión en el aductor derecho.

La fortuna sonrió al balcánico en un partido que parecía sentenciar su eliminación en cuartos de final. Durante dos sets y medio, Musetti desplegó un tenis dominante que puso contra las cuerdas al diez veces campeón en Melbourne.

El italiano, número 5 del mundo y en el mejor momento de su carrera, manejó el partido con autoridad, profundidad y agresividad, precisamente el plan que había diseñado para superar a un rival que le había ganado nueve de sus diez enfrentamientos previos.

Djokovic, además, arrastraba sus propios problemas físicos. Una dolorosa ampolla en el pie le obligó a recibir atención médica durante el descanso tras el segundo set. Las imágenes mostraron el pie del serbio seriamente dañado, añadiendo más dramatismo a un partido que se le escapaba de las manos.

El punto de inflexión llegó en el tercer set. Musetti, que había sufrido un deslizamiento en el tramo final de la segunda manga, comenzó a acusar molestias evidentes.

Djokovic quebró su servicio para ponerse 3-1 arriba, pero fue entonces cuando el dolor se hizo insoportable para el italiano. Con 15-40 en el quinto juego, Musetti comunicó su decisión de abandonar, provocando un silencio sepulcral en la Rod Laver Arena.

Las declaraciones posteriores de Djokovic reflejaron la magnitud de lo ocurrido. "Ya estaba yéndome a casa. Debería haber perdido hoy", reconoció el serbio con honestidad brutal.

Polémica en el Open de Australia

"Me iba a ir a casa esta noche", añadió, expresando además su empatía hacia Musetti: "Debería haber ganado hoy, ha tenido muy mala suerte y lo siento por él".

Para Musetti, el desenlace resultó especialmente cruel. El italiano había alcanzado el Top 5 apenas dos semanas antes, convirtiéndose en el tercer tenista de su país en lograrlo. Su camino hasta cuartos había sido impecable, destacando la victoria ante Taylor Fritz en octavos.

Todo apuntaba a que podría lograr su primera semifinal de Grand Slam en el mejor escenario posible, pero el destino le jugó una mala pasada.

Esta clasificación supone la decimotercera semifinal de Djokovic en Melbourne, igualando otro récord más en el torneo que mejor domina. A sus 38 años, el serbio continúa desafiando las leyes del tiempo, aunque esta vez su supervivencia tuvo más de fortuna que de mérito.

El premio es el derecho a enfrentarse al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Ben Shelton, previsto para este miércoles.

La eliminatoria entre el vigente bicampeón Sinner y el estadounidense determinará quién tendrá la oportunidad de frenar a un Djokovic que, contra todo pronóstico y gracias a un golpe de suerte mayúsculo, sigue vivo en su torneo fetiche cuando parecía condenado a hacer las maletas.