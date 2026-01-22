El tenis español sufre un duro revés en el Open de Australia: Paula Badosa y Rafa Jódar, eliminados en segunda ronda

Las aventuras de Paula Badosa y Rafa Jódar en el Open de Australia han llegado a su fin este jueves. Ambos han sufrido una derrota que les despierta del sueño de hacer algo grande en el primer Grand Slam de la temporada.

Caer en la segunda ronda en la cita de Melbourne no es una decepción para el tenista madrileño, pero sí es un importante batacazo para la catalana. Badosa afrontaba el 'major' sin expectativas debido a no tener ritmo de competición -dio por terminada la pasada temporada en septiembre-, aunque el resultado del año pasado fue una losa demasiado grande.

La tenista de Begur llegó hasta las semifinales, donde perdió ante su amiga Aryna Sabalenka, la número uno del mundo. La derrota 'a las primeras de cambio' le hace perder 710 puntos y ya no está entre las 60 mejores jugadoras del ranking.

Esta derrota duele 😬



Paula Badosa cae en 2R ante una gran Selekhmeteva y el cuadro femenino se queda sin españolas 🇪🇸 #AO26 pic.twitter.com/osa3F9PaaP — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 22, 2026

Esto la convierte en la tercera española del ranking, solo por detrás de Jessica Bouzas (41) y Cristina Bucsa (56). Badosa buscará reencontrarse con su mejor versión en la próxima gira por el Golfo Pérsico, donde competirá de manera consecutiva en el WTA 500 de Abu Dabi y en los torneos de categoría 1000 de Doha y Dubái.

En esas citas perderá la condición de cabeza de serie y ya no estará exenta de disputar la primera ronda, un escenario que abre la puerta a cruces exigentes desde fases tempranas, incluso ante algunas de las grandes favoritas, ya en la segunda ronda.

Una dolorosa derrota

No logró la española encontrar continuidad en los momentos clave frente a una rival que fue de menos a más y que sostuvo un plan claro desde el fondo de la pista, con pelotas profundas y cambios de ritmo que incomodaron a la española.

La catalana, que llegó a disponer de una ventaja en el primer set, vio cómo Selekhmeteva reaccionó a tiempo y terminó por cerrar el parcial con un quiebre decisivo.

En el segundo set, Badosa intentó cambiar el guion apoyándose en el saque y en tramos de tenis más agresivo, pero volvió a pagar caros algunos errores en puntos cortos.

Selekhmeteva tomó distancia hasta colocarse 5-2 y servir para el partido, aunque la catalana resistió, recuperó un quiebre y llegó a alargar el desenlace con un juego sólido al servicio, incluido un ace clave para ponerse 4-5.

🗣️ "He hecho méritos para merecer la derrota. Me está costando ser yo otra vez"



🗣️ "Sigo teniendo los mismos objetivos, pero ahora mismo estoy lejos de ese nivel"



Las palabras de @paulabadosa en Eurosport tras caer en el #AO26 pic.twitter.com/Sy7nBhEUqY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 22, 2026

La rusa, sin embargo, mantuvo la calma cuando el encuentro se tensó. En el último juego, salvó varias opciones de quiebre con valentía y se apoyó en intercambios largos para frenar el empuje final de Badosa, antes de sellar el triunfo en sets corridos.

Con la derrota, la española pone fin a su recorrido en Melbourne en la segunda ronda, mientras que Selekhmeteva avanza a la tercera, donde se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula, sexta del mundo.

La irrupción de Jódar

A pesar de haber perdido ante Jakub Mensik, la actuación de Rafa Jódar durante este Open de Australia ha sido sobresaliente.

Jódar se marcha de su primera experiencia profesional con una vivencia importante y cuatro partidos, tres de la ronda previa y uno del cuadro principal, extraídos en Melbourne, el Grand Slam inicial de cada temporada.

Eso le supondrá un notable salto en la clasificación ATP, se acercará a los cien primeros del mundo, su primer objetivo tras el trasvase al campo profesional. Sale de Australia en el 118 después de que arrancara el evento en el 150.

Se acabó esta primera y bonita aventura



Rafa Jódar 🇪🇸, tras cuatro victorias en Melbourne, dice adiós al primer Grand Slam de su carrera



Pero, ¿y los que quedan? 🤗 #AO26 pic.twitter.com/0lWuRiD56M — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 22, 2026

Mensik, que tardó dos horas en cerrar la victoria e igualar su mejor resultado en el Abierto de Australia, la tercera ronda, jugará contra el que gane del choque entre el polaco Hubert Hurckacz y el estadounidense Ethan Quinn.

El checo dejó en el camino a un nuevo español. Tras ganar en un partido épico a Pablo Carreño, en cinco sets, ha eliminado ahora al debutante y más joven del cuadro principal, Rafa Jódar.