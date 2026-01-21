Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: rival, horario y cómo ver la tercera ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz sigue subiendo escalones en su objetivo por conquistar el Open de Australia. Tras un debut fulgurante ante el australiano Adam Walton, la exigencia subió a primera hora de la mañana ante Yannick Hanfmann. Aunque se llevó el susto, el español se llevó la victoria.

El siguiente escollo al que se enfrentará el número uno del mundo se llama Corentin Moutet. El francés, número 32 del ranking, pasó a la tercera ronda del primer Grand Slam de la temporada tras la retirada de Michael Zheng.

Los dos partidos oficiales que ha disputado Carlitos en este año nuevo se han saldado con victoria, aunque la dificultad del torneo, cada vez mayor, ya se está notando.

Adam Walton fue su primera víctima en el Open de Australia. No necesitó exprimirse al máximo ante el jugador local y le bastó una versión del día a día para solventar la papeleta.

El guion se volvió a repetir ante Yannick Hanfmann, quien le complicó el inicio del partido llevándole al límite. Alcaraz se vio obligado a levantar un 3-1 en el primer set y un 4-3 en el tie-break. Una vez que reaccionó con autoridad, selló su pase, por cuarta vez en su carrera, a la tercera ronda del 'major' oceánico.

Carlos Alcaraz, durante el partido ante Yannick Hanfmann. Reuters

Su próximo rival será Corentin Moutet. El francés se llevó una victoria rápida ante el estadounidense Michael Zheng, quien tuvo que retirarse por problemas físicos.

El español y el tenista galo se enfrentarán por primera vez en el circuito ATP. Moutet pisa por segunda vez la tercera ronda del Open de Australia, su mejor resultado en sus siete presencias.

Carlitos, con 22 años y 272 días, sigue por el buen camino en su objetivo en ganar el Grand Slam que le falta y convertirse así en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro torneos del Grand Slam individual masculino, superando a Don Budge, que lo logró en 1938 con 22 años y 363 días.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Moutet?

El encuentro entre Alcaraz y Moutet se disputará en la Rod Laver Arena, la pista central del Melbourne Park y escenario principal del Open de Australia. Esta emblemática cancha, con capacidad para casi 15.000 espectadores.

¿A qué hora se juega el partido entre Alcaraz y Moutet?

El partido entre Carlos Alcaraz y Corentin Moutet se disputará el próximo viernes 23 de enero, en un horario que, por el momento, no está confirmado por parte de la organización

¿Dónde ver por TV el partido entre Alcaraz y Moutet?

Los aficionados españoles podrán seguir el partido en directo a través de Eurosport, canal disponible en las plataformas Movistar+ y HBO Max. La cadena ofrecerá cobertura completa del torneo australiano durante toda su duración