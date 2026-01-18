Ferrero reaparece antes del debut de Alcaraz en el Open de Australia: "Iré contando nuevos proyectos durante el año"

Juan Carlos Ferrero reapareció públicamente en la antesala del primer gran examen del año para Carlos Alcaraz con su debut en el Open de Australia.

El hasta hace unas semanas entrenador del jugador español compartió un vídeo en sus redes sociales en el que hace balance de su nueva etapa y lanza un mensaje cargado de calma… y de incógnitas sobre su futuro.

En el vídeo, Ferrero comenzó dirigiéndose directamente a los aficionados para agradecer el aluvión de apoyo recibido tras la sorprendente ruptura profesional con Alcaraz a finales de año.

"Lo primero de todo quería agradecer a todos el montón de mensajes que he recibido durante el mes de diciembre. No esperaba tantísimos mensajes de cariño y apoyo, de verdad que lo agradezco un montón", comenzó.

Ferrero se sinceró sobre el tiempo que el circuito le había robado en los últimos años. "Estoy muy contento de estar más tiempo en casa, en la academia, con mi familia. Siempre es de agradecer después de tanto viaje y tanto tiempo fuera de casa", admitió.

Su mensaje llega en un momento simbólico. Por primera vez desde que el murciano irrumpiera en la élite, Ferrero no estará en su box en Melbourne.

La imagen del alumno arrancando un Grand Slam sin la figura de su mentor al lado marcará un antes y un después en la narrativa de la carrera de Alcaraz, y el propio técnico parece ser muy consciente de ello, aunque evita cualquier reproche y se limita a agradecer el cariño recibido.

Lejos de cerrar la puerta al circuito, Ferrero dejó abierta la posibilidad de regresar al máximo nivel. "Pasado un tiempo seguro que me entran ganas de volver al circuito", avanzó. "Os iré contando nuevos proyectos que me saldrán durante el año. Felicitaros el año 2026, un fuerte abrazo a todos", cerró el valenciano.

En paralelo, Alcaraz inicia un nuevo capítulo sin el hombre que le acompañó desde sus primeros pasos hasta la cima, mientras Ferrero, desde la distancia, se reivindica como un técnico aún "muy motivado para lo que viene".

Su promesa de ir desvelando "nuevos proyectos" durante 2026 confirma que la historia de Juan Carlos Ferrero en el tenis de alta competición está lejos de haber escrito su último capítulo.