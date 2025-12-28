Un medallista olímpico vaticina el futuro de Alcaraz: "Mi instinto dice que irá con Moyá o Ferrer"

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha abierto un nuevo escenario en la cúspide del tenis mundial y ha dado pie a múltiples lecturas sobre el presente y el futuro inmediato del número uno.

Entre ellas destaca la visión de Steve Johnson, extenista y medallista olímpico, que en el podcast Nothing Majors ha trazado un posible plan para el murciano y ha puesto nombre y apellidos a los candidatos a acompañarle en esta nueva etapa.

Johnson no ocultó que "hubo muchos rumores en los últimos 18 meses" alrededor de la relación entre jugador y entrenador. Llega a sugerir que, "después del documental de Alcaraz en Netflix, quizás hubo un choque de estilos entre Carlos y Juan Carlos", aunque al mismo tiempo subraya que "el rendimiento de Alcaraz sobre la pista ha sido increíble".

Para el estadounidense, el gran desafío no ha sido tanto técnico como de convivencia y gestión del contexto. "Ha ganado varios Grand Slam en los últimos dos años y es el número uno del mundo", recuerda, antes de preguntarse en voz alta: "¿Tuvieron algún problema importante de forma reciente? ¿Algún desacuerdo económico o familiar? Puede que hayan influido muchos factores".

Los nombres

La parte más llamativa de su análisis llega cuando entra en el terreno de las opciones de relevancia. "Estoy convencido al cien por cien de que Alcaraz fichará a alguien", afirma con rotundidad. Y añade: "Mi instinto me dice que podría contratar a Carlos Moyá o David Ferrer, siguiendo con la temática española".

Johnson matiza que "no tiene mucho que cambiar técnicamente", y que el foco estará en "gestionar su estilo de vida y las expectativas como número uno del mundo".

De Ferrer destaca que "no ganó un Grand Slam, pero sí sabe que está en el top-10 durante más de diez años", mientras que en otros medios se recuerda que Moyá aporta la experiencia de ex número uno y de trabajar junto a Rafa Nadal.

Pese a todo, Johnson no cierra el círculo sin dejar abierta una puerta al pasado. "Supongamos que Carlos Alcaraz tiene un inicio de temporada mediocre. ¿Regresará con Ferrero en el Mutua Madrid Open si no gana el Open de Australia o en Indian Wells y Miami?", se pregunta.

Esa hipótesis se entrelaza con las palabras del propio Ferrero, que ha dejado abierta la posibilidad de volver a trabajar juntos "si la vida nos vuelve a cruzar en ese camino" en el futuro.