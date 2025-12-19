La oscura vía para financiar la carrera de Djokovic: la relación con la mafia y el accidente de su padre por no pagar 4.000€

Novak Djokovic es considerado para muchos el mejor tenista de todos los tiempos. Los 24 Grand Slams y los 101 títulos que tiene en total en su palmarés así lo avalan, aunque para llegar a lo más alto de este deporte su familia tuvo que hacer importantes sacrificios para hacer realidad su sueño.

El talento de 'Nole' se hizo evidente desde muy joven y su nivel lo llevó a recorrer el mundo para competir cada vez a un mayor nivel profesional. Sin embargo, el costo económico de esos viajes resultaba en ocasiones abrumador.

Fue entonces cuando Srdjan Djokovic, el padre del tenista, se vio obligado a tomar una decisión arriesgada para garantizar que su hijo continuara con su carrera en el tenis: recurrir a la mafia local.

"El viaje en total costaba unos 5.000 dólares (alrededor de 4.200 euros), era imposible tener ese dinero en esos tiempos. Mi padre tuvo que recurrir a usureros, a la mafia. Les explicó la situación, y pusieron un 30% de intereses porque teníamos mucha prisa", empezó confesando el serbio.

"Mi padre aceptó. Tuvimos muchos problemas, llegaron a provocarle un accidente de coche, pero pudo pagarlo al final", confesó Novak Djokovic.

El serbio también recordó otra experiencia que vivió siendo niño. "Recuerdo una noche en la que puso 10 marcos encima de la mesa y me dijo que eso era todo el dinero que teníamos. Me dijo que si realmente quería dedicarme al tenis, crearíamos un camino para lograrlo, que encontraríamos la manera de conseguir el dinero que hiciera falta", continuó sincerándose el tenista.

Djokovic reacciona durante un homenaje a su exentrenador Nikola Pilic tras ganar a Alejandro Tabilo. Reuters

"Tanto él como mi madre me dieron la oportunidad de elegir. El tenis era un deporte increíblemente caro, lo sigue siendo. Yo entendí su mensaje, supe que tenía que madurar muy rápido", añadió.

No fue un camino sencillo para Djokovic, pero sus esfuerzos terminaron siendo recompensados, y con intereses: 24 Grand Slams en su vitrina y un total de 101 títulos ATP.

El serbio aún no ha dicho su última palabra en el tenis. Él mismo ha reconocido que le gustaría participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como abanderado de Serbia.

Entre sus grandes metas también figura alcanzar su vigesimoquinto 'grande', un hito que ningún tenista, masculino o femenino, ha logrado hasta ahora.