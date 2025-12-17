Quién es Samuel López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz tras la separación con Juan Carlos Ferrero

Samuel López se convertirá en el entrenador principal de Carlos Alcaraz a partir del próximo año, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, tras la separación del murciano con Juan Carlos Ferrero.

El alicantino de 55 años asumirá así una responsabilidad que durante los últimos meses compartía en el seno del equipo técnico del número uno mundial.

Samuel López no es un desconocido para Alcaraz. Desde hace un año forma parte del círculo íntimo de preparadores del murciano, complementando la labor de Ferrero en torneos de gran envergadura.

De hecho, ya ha demostrado su valía en momentos cruciales: en 2024 reemplazó a Ferrero en el Masters de Miami, donde Alcaraz se coronó campeón, y también dirigió al tenista en el torneo de Queen's, repitiendo el título. Esos dos precedentes demuestran que la química entre Samuel López y Alcaraz es real y está comprobada bajo presión.

La llegada de Samuel López como máximo responsable marca el cierre de una era, pero también la continuidad de un proyecto. Este año, tanto Ferrero como López fueron galardonados conjuntamente como 'Entrenadores del Año' por la ATP, un reconocimiento que valida la labor de ambos en el camino de Alcaraz hacia la recuperación del número uno mundial.

Ferrero, en sus declaraciones sobre este galardón compartido, expresó su confianza en la transición: "No tenía ninguna duda de que Samuel iba a encajar muy bien en la filosofía de trabajo, porque llevamos muchos años juntos y sabe perfectamente lo que yo quiero para Carlos".

Samuel López es una figura emblemática del tenis español, aunque pertenece a esa generación de profesionales que construyó una carrera notable sin alcanzar los grandes escenarios.

Nacido en Alicante en 1970, fue un modesto jugador que compitió en el circuito nacional antes de transitar hacia el entrenamiento. Desde los años noventa, colaboró con Antonio Martínez Cascales, mentor de Ferrero, y posteriormente se integró en la Academia de Ferrero en Villena, la base operativa de Alcaraz. Desde entonces, ha sido director deportivo de esa institución.

Su trayectoria como entrenador en el circuito ATP es significativa y diversa. Ha trabajado con nombres como Santiago Ventura, Nicolás Almagro y Guillermo García López. Su carrera más relevante fue la de nueve años con Pablo Carreño Busta, con quien llegó a posiciones de Top 10 mundial.

La historia entre López y Alcaraz se remonta a años atrás. En 2017, cuando Carreño peloteaba en la Copa de Maestros de Londres, un niño de 14 años se unió a él en la pista. Samuel López, que entrenaba a Carreño, detectó inmediatamente el talento especial del joven.

Aunque entonces Alcaraz era una promesa desconocida, López supo que estaba ante algo extraordinario. Durante los años siguientes, mientras el murciano se entrenaba en Villena en la Academia de Ferrero, López pudo seguir su desarrollo desde cerca, como preparador de Carreño.

Ahora, Samuel López se enfrenta a su mayor reto: dirigir al número uno mundial en su búsqueda por mantener la corona.

Su estreno oficial será en el Open de Australia de enero, iniciando una nueva etapa que deberá demostrar que el cambio en la cúpula técnica no alterará la excelencia que Alcaraz ha alcanzado en estos últimos años bajo la tutela de Ferrero.