El mensaje más atrevido contra Sinner y Alcaraz de cara a 2026: "Hay que hacerles la vida difícil"

Open de Australia y Wimbledon para Jannik Sinner. Roland Garros y US Open para Carlos Alcaraz. Esa es la configuración de los Grand Slams de esta temporada, una hegemonía completa de los dos mejores tenistas del mundo, un dominio que muy pocos se atreven a discutir.

Sin embargo, hay un tenista en el circuito que se ha cansado de esta situación. Alex de Miñaur tiene claro que para la temporada que viene quiere ser uno de los grandes animadores y plantarles cara a dos rivales que, por el momento, parecen insuperables.

El australiano de 26 años piensa que todavía puede crecer un escalón más en su nivel de tenis y a pocas semanas de que arranque la nueva temporada ya ha lanzado un serio aviso a los dos grandes dominadores.

"Están en la cima de nuestro juego, han dominado los últimos dos años y el objetivo es seguir mejorando y hacerles la vida difícil", llegó a decir el oceánico sobre Alcaraz y Sinner y la posibilidad de plantarles cara en el próximo 2026.

Incidió en la idea Alex de Miñaur en sus declaraciones para el portal especializado Tennis365: "No es nada fácil, pero al final no queremos que siempre haya dos jugadores que ganen todos los grandes torneos. Como competidores, no nos gusta perder y tenemos que esforzarnos al máximo para competir con ellos".

Los grandes, asignatura pendiente

Alex de Miñaur habló de frenar el dominio que ejercen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los Grand Slams, pero precisamente esa fue su asignatura pendiente en esta temporada 2025.

El australiano participó en los cuatro grandes, pero en ninguno de ellos fue capaz de superar los cuartos de final. Se quedó muy lejos, por lo tanto, de poder plantar cara a Alcaraz o Sinner para evitar que alzaran los brazos.

Carlos Alcaraz, durante la final de las ATP Finals Europa Press

De Miñaur alcanzó los cuartos de final en el Open de Australia en el arranque del pasado curso. En esa ronda se topó precisamente con Jannik Sinner, y el italiano pasó por encima de él por la vía rápida (3-6, 2-6, 1-6). Ni la más mínima oportunidad para De Miñaur.

El papel de australiano fue considerablemente peor en Roland Garros. Sobre la tierra batida de París no pudo llegar más allá de la segunda ronda, donde fue eliminado por Bublik (6-2, 6-2, 4-6, 3-6, 2-6). Una remontada del kazajo le dejó sin poder avanzar.

Más tarde, en la hierba de Wimbledon también se quedó lejos de las últimas rondas. En aquella ocasión llegó hasta los dieciseisavos de final, pero allí se topó con Novak Djokovic para decir adiós al torneo (6-1, 4-6, 4-6, 4-6).

En el último grande de la temporada, en el US Open, mejoró sus prestaciones para llegar hasta los cuartos de final. Allí, sin embargo, cayó ante Felix Auger-Aliassime (6-4, 6-7, 5-7, 6-7).

Ahora De Miñaur quiere dar un paso al frente y ser quien encabece la rebelión contra Sinner y Alcaraz en los Grand Slams de 2026.