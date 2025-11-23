España se queda sin margen de error en la final de la Copa Davis tras la derrota de Pablo Carreño ante Matteo Berrettini

El tenista asturiano cedió el primer set ante el empuje del italiano y plantó cara en el segundo, aunque un break del transalpino con el 4-4 decidió el partido (6-3, 6-4).

España se queda contra las cuerdas en la final de la Copa Davis tras la derrota de Pablo Carreño ante Matteo Berretini en el primer partido (6-3, 6-4). La agresividad del tenista italiano en su juego permitió que en una hora y dieciocho minutos, la vigente campeona diera el primer paso para revalidar la 'Ensaladera'.

Las opciones del equipo capitaneado por David Ferrer dependen de Jaume Munar, quien deberá ganar a Flavio Cobolli para forzar el dobles, que sería definitivo. En caso contrario, la 'Armada' terminaría como subcampeona de la Copa Davis.

Sobre el Bologna Fiere, el anfitrión Matteo Berrettino no dio ninguna opción a Pablo Carreño. La lectura del partido que hizo el italiano fue espectacular, sabiendo en qué momento el break resultaría decisivo.

¡Italia se pone en ventaja ante España! 🇮🇹



Un gran partido de Berrettini en el primer capítulo de la final. Los anfitriones dan un paso importante en Bolonia. 🔝#CopaDavis | @federtennis @MattBerrettini pic.twitter.com/AQYFBM5wFi — Copa Davis (@CopaDavis) November 23, 2025

Le costó entrar en el partido al asturiano. Los servicios directos de Berrettini no ayudaron. Tres en el primer juego. Seis en el primer envite en total. Su rival se contagió de la energía de la grada, volcada con su ídolo. Dominio desde el fondo. Acierto en la red. Todo le salió a un Berrettini que dominó a Carreño, por momentos demasiado conservador.

Intentó evitar el 'break', pero fue una cuestión de tiempo. Berrettini mantuvo el nivel, la velocidad. Se ganó tres bolas de rotura. Sobrevivió Carreño a la primera con un 'ace'. A la segunda con el error de Berrettini. Y a la tercera sucumbió. Con mala suerte.

El golpe de Berrettini tocó en la red y fue a la línea lateral. Carreño respondió con un revés potente. Y el italiano, en la red, colocó la raqueta para dejar muerta la bola en el lado contrario.

Con su saque, Berrettini no perdonó la gran oportunidad. En volandas con un público incansable, se hizo gigante. Juego en blanco e Italia comenzó a ilusionarse de verdad con la victoria.

Y con esa energía entró el tenista romano a la pista para el segundo set. Sirvió Carreño. Tuvo que salvar dos bolas de 'break'. Se recompuso Carreño en un momento decisivo para mantener sus esperanzas. Como cuando no se rindió ante el alemán Jan-Lennard Struff en un 'tie-break' para la historia en el que levantó 5 bolas de set con 7 puntos seguidos.

Pero esta vez, la gesta se quedó en el camino. No encontró argumentos Carreño a los que agarrarse ante la solidez de Berrettini. Con 4-4, Berrettini volvió a golpear el saque de Carreño. Se colocó 0-40 arriba. Salvó una bola el español. A la segunda, perdió el servicio y, aunque no oficialmente, el partido.

Al saque, Berrettini volvió a ser infalible. Con 13 directos terminó el duelo. En el segundo partido de la eliminatoria, Jaume Munar desafía a Flavio Cobolli. El cara a cara entre ambos se salda con una victoria en favor del español, conseguida en 2025 durante el Masters 1.000 de Shanghai. En sus manos, la posibilidad de ir al dobles. Una derrota elimina a España y hace campeona a Italia.