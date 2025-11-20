Munar cree en la remontada en la Davis: pone el empate contra Lehecka y España se la jugará en el dobles

Jaume Munar rescató los sueños españoles en Bolonia con una victoria que permitió nivelar la eliminatoria tras la derrota inicial de Pablo Carreño. [Narración y estadísticas: Munar - Lehecka]

El tenista mallorquín se impuso al número 17 del mundo, Jiri Lehecka, con parciales de 6-3 y 6-4 en un duelo que resultaba capital para mantener a España con opciones de alcanzar las semifinales de la Copa Davis.

Con la responsabilidad de evitar la eliminación, el jugador balear acusó el peso de la presión inicial, pero supo capitalizar sus oportunidades en los momentos decisivos, demostrando la experiencia acumulada durante una temporada que le ha permitido escalar posiciones en el ranking mundial.

David Ferrer, durante las Finales de la Copa Davis Reuters

La victoria de Munar pone a España nuevamente en la carrera por las semifinales, aunque el destino de la eliminatoria dependerá ahora del partido de dobles. Marcel Granollers y Pedro Martínez deberán enfrentar a la pareja checa conformada por Tomas Machac y Adam Pavlasek para zanjar el cruce.

La derrota de Carreño

La mañana en Bolonia arrancó con derrota. Pablo Carreño no pudo con la potencia de Jakub Mensik y cayó derrotado por 7-5 y 6-4 en el primer duelo de cuartos de final contra República Checa, dejando a la selección nacional al filo de la eliminación. [Narración y estadísticas: Carreño - Mensik]

El veterano tenista, que había asumido el rol de segundo jugador tras la sensible baja de última hora de Carlos Alcaraz por un edema en el isquiotibial derecho, batalló con dignidad durante hora y media contra uno de los jóvenes talentos más prometedores del circuito.

"El partido ha estado igualado pero Mensik ha marcado la diferencia en los pequeños detalles".



Mensik, número 19 del mundo y campeón del Masters 1.000 de Miami este año, hizo valer su juventud y agresividad desde el fondo de pista. La efectividad del checo con el servicio resultó determinante. Con 20 saques directos, el jugador de 20 años marcó diferencias en los momentos clave.

Carreño, que a sus 34 años y tras superar graves problemas en el codo, mostró resistencia y experiencia, incluso llegó a adelantarse con un break en el primer set. Sin embargo, la fuerza del revés y la contundencia del saque de Mensik terminaron imponiéndose.

Todo se decide en el dobles

La superación mostrada por Munar en esta ocasión refleja la capacidad de adaptación de un grupo que hace poco más de dos meses protagonizó una histórica remontada en Marbella ante Dinamarca.

El partido de dobles representa la oportunidad de España para revertir los pronósticos iniciales y seguir aspirando a conquistar su séptima Ensaladera, un objetivo que parecía tremendamente complicado hace apenas unas horas.