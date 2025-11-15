Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: horario y rival de la final de las ATP Finals 2025

Era la final deseada por todos y es la que las ATP Finals tendrán. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se baten en duelo este domingo (18:00 horas) en la pelea por el título de maestros. Cara a cara, los dos mejores jugadores del mundo de nuevo en un partido decisivo.

Carlos Alcaraz cerró su presencia en la final después de derrotar a Felix Auger-Aliassime en las semifinales (6-2, 6-4). Por la vía rápida y con un tenis excelso, el tenista murciano consiguió dar el penúltimo paso hacia un título que todavía no ha ganado en su carrera deportiva.

Será la primera final del jugador de El Palmar en este torneo. Su camino hasta ahora es inmaculado. Solventó la fase de grupos con tres victorias, y dejó también en la cuneta a Aliassime en las semifinales. Tan sólo ha cedido un set hasta ahora, el que le robó Fritz.

Enfrente estará Jannik Sinner. Quizás dolido por haber perdido el número 1 precisamente a manos de Carlos Alcaraz, el italiano quiere alzarse con el título. Contará con el apoyo del público, ya que el torneo se disputa en Turín, así que la afición estará volcada con él.

La racha de Sinner también asusta. Olvidada su sanción por dopaje al inicio de la temporada, también cuenta todos sus partidos por victorias. De hecho, no ha perdido ni un solo set en el torneo, y doblegó en las semis a Alex de Miñaur.

¿Cuándo se juega el partido de las ATP Finals entre Alcaraz y Sinner?

El partido de la gran final de las ATP Finals se disputará en torno a las 18:00 horas de la tarde. El duelo entre Sinner y Alcaraz arrojará al campeón del título de maestros.

¿Dónde se juega el partido de las ATP Finals entre Alcaraz y Sinner?

Las ATP Finals 2025 se están jugando en el Inalpi Arena de Turín, Italia. Esta sede es el recinto cubierto más grande del país y, para el torneo, su capacidad oficial es de aproximadamente 12.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de las ATP Finals entre Alcaraz y Sinner?

En España, el enfrentamiento entre el nuevo número 1 del mundo y Jannik Sinner se podrá ver a través de Movistar Deportes. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo.