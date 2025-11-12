¿Qué necesita Carlos Alcaraz para pasar a semifinales de la ATP Finals?

Carlos Alcaraz afronta la jornada decisiva del Grupo Jimmy Connors en las ATP Finals de Turín con el liderato en su poder y múltiples caminos abiertos hacia las semifinales.

El tenista murciano ha completado hasta ahora una fase de grupos brillante con dos victorias que lo colocan en una posición privilegiada de cara a la última jornada, que se disputará este jueves 13 de noviembre.

El número dos del mundo comenzó su participación en el torneo de maestros con una sólida victoria ante el australiano Alex de Miñaur, a quien derrotó en dos mangas.

Sin embargo, su actuación más destacada llegó en el segundo partido, cuando protagonizó una épica remontada frente al estadounidense Taylor Fritz tras perder el primer set en el tie-break. Alcaraz exhibió su mejor tenis en los dos parciales siguientes para llevarse el triunfo en un encuentro de casi tres horas.

Estos resultados dejan al español con un balance de cuatro sets ganados por uno perdido y una diferencia favorable de 32 juegos conquistados frente a 23 cedidos. Fritz ocupa la segunda posición del grupo con una victoria, mientras que el italiano Lorenzo Musetti suma también un triunfo tras imponerse a De Miñaur en un ajustado partido de tres mangas que mantuvo vivo el grupo.

El enfrentamiento entre Alcaraz y Musetti programado para el jueves en la sesión nocturna determinará el destino del murciano. El escenario más favorable para el español es conseguir la victoria, independientemente del resultado de los sets, lo que le aseguraría matemáticamente el primer puesto del grupo y el pase a semifinales.

Incluso en caso de derrota, Alcaraz mantendría opciones de clasificación siempre que logre arrebatar un set al transalpino. En este supuesto, el balance de sets y juegos determinaría si pasa como primero o segundo.

Si Alcaraz pierde 0-2

La situación se complica únicamente si el de El Palmar cae por un doble cero ante Musetti y, paralelamente, Fritz consigue superar a De Miñaur sin conceder ninguna manga. En ese supuesto, se produciría un triple empate a dos victorias entre Alcaraz, Fritz y Musetti que obligaría a acudir a los criterios de desempate.

El reglamento del torneo establece que en estos casos se aplica primero el porcentaje de sets ganados y posteriormente el de juegos. Actualmente, el español aventaja a sus rivales en ambos apartados con un ochenta por ciento de efectividad en sets y cerca del sesenta por ciento en juegos.

Más allá de la clasificación a semifinales, Alcaraz persigue un objetivo todavía más ambicioso: cerrar el año como número uno del mundo. Con las dos victorias ya conseguidas, el murciano ha sumado cuatrocientos puntos en el torneo turinés.

Una tercera victoria lo elevaría a 600 puntos y sellaría matemáticamente su condición de mejor jugador del año, arrebatando ese honor a Jannik Sinner independientemente de que el italiano conquiste el título en casa.

El duelo entre Alcaraz y Musetti, previsto para las 20:30 de la tarde, será el octavo de su historial particular. El español domina ampliamente el balance con seis triunfos frente a una sola derrota, que se produjo precisamente en el primer enfrentamiento entre ambos durante la final de Hamburgo.