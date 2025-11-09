Las cuentas de Carlos Alcaraz para terminar el año como el número uno del mundo: todo depende de las ATP Finals

Carlos Alcaraz llega a Turín con la posibilidad de cerrar la temporada como número uno del ranking, una posición que ya conquistó en 2022 y que retuvo durante solo 56 días en este 2025.

Sin embargo, el tenista de El Palmar depende únicamente de sí mismo para arrebatarle la prestigiosa posición en la clasificación a Jannik Sinner. Carlitos necesita sumar tres victorias en las ATP Finals para impedir que el italiano lo desplace de la cima.

La cita en Turín no solo coronará al nuevo 'Maestro' del circuito, sino que definirá también al gran dominador del año. Alcaraz y Sinner son los claros aspirantes al título tras una temporada en la que se han repartido los cuatro grandes. Alcaraz conquistó Roland Garros y el US Open, mientras que Sinner se impuso en Australia y Wimbledon.

El panorama actual del ranking es claro: Sinner suma 11.500 puntos, mientras que Carlos Alcaraz se encuentra con 11.250, una diferencia de 250 puntos. Sin embargo, la verdadera batalla se debe analizar a través de la Race 2025, que es lo que determinará quién termina siendo el número uno al final del año.

En esta clasificación, el español mantiene una ventaja de 1.050 puntos sobre Sinner, con 11.050 y 10.000 puntos respectivamente.​

Las opciones del murciano son claras y, en esencia, dependen principalmente de su desempeño en Turín. Para asegurarse matemáticamente el número uno de fin de año sin necesidad de depender de los resultados de Sinner, Alcaraz necesita ganar simplemente tres partidos en las ATP Finals.

Cada victoria en esta fase suma 200 puntos, lo que significaría acumular 600 puntos adicionales, permitiéndole alcanzar los 11.650 puntos en la Race y sellar matemáticamente su permanencia en el trono.​

Las opciones de Alcaraz

Existen rutas alternativas para que el campeón de seis Grand Slam recupere la posición número uno. Una segunda opción le permitiría ganar dos partidos en las primeras rondas y después vencer en las semifinales, sumando así 600 puntos (400 en grupos y 200 más).

Incluso si Alcaraz gana solo un partido en la fase de grupos, podría mantener la presión sobre Sinner, obligando al italiano a ser campeón invicto del torneo para terminar la temporada en el trono.​

Aunque representa un desafío, la diferencia de puntos disponibles y la importancia estratégica del torneo hacen que las opciones sean accesibles. Con 1.500 puntos en juego por ganar el torneo, las matemáticas favorecen ampliamente al español si puede mantener una consistencia razonable.​

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, en una imagen promocional de Nike

En contraste, la situación de Sinner es mucho más complicada. El italiano es el defensor del título y tiene 1.500 puntos en juego. Para mantener el número uno de fin de año, Sinner necesitaría ganar el torneo de forma invicta sin perder ni un solo partido.

Si Alcaraz obtiene tan siquiera una victoria, Sinner perdería automáticamente los 1.500 puntos y estaría obligado a ser campeón para tener alguna posibilidad de terminar primero en la Race, una presión psicológica y física enorme para el tenista italiano.​

La competición en Turín, que se llevará a cabo del 9 al 16 de noviembre, representa el último acto de una temporada extraordinaria para ambos competidores. Alcaraz, quien recuperó el número uno en agosto tras ganar el US Open, tiene la oportunidad de coronar un año magnífico terminando como número uno de fin de año, algo que ya logró en 2022.

Sinner, por su parte, buscará mantener el impulso que lo ha llevado a ganar once partidos consecutivos bajo techo en pista dura, incluyendo los títulos de Viena y París en las últimas semanas.​