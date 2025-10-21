Sinner se baja de la Davis y crea un cisma en Italia: del "no se trata de ir a la guerra" a "pero Alcaraz jugará en Bolonia"

Jannik Sinner, jugando con Italia en las Finales de la Davis 2024 AFP7 / Europa Press

La decisión de Jannik Sinner de no participar en las Finales de la Copa Davis 2025 que se celebrarán en Bolonia (Italia) del 18 al 23 de noviembre ha generado una considerable controversia en el tenis italiano.

El número 2 del mundo, bicampeón del torneo en 2023 y 2024, se perderá la oportunidad de buscar el triplete con Italia en su propio país, provocando críticas de figuras legendarias del tenis italiano.​

El capitán italiano Filippo Volandri confirmó que Sinner "no ha dado su disponibilidad". El tenista justificó su ausencia por el calendario extremadamente apretado y la necesidad de prepararse adecuadamente para el Abierto de Australia 2026, donde buscará su tercer título consecutivo.​

En declaraciones tras su victoria en el Six Kings Slam en Arabia Saudí —donde se embolsó seis millones de dólares—, Sinner explicó: "He ganado dos veces la Copa Davis. Junto a mi equipo hemos decidido no participar porque el final de año se hace muy largo y necesito una semana extra de pausa para empezar a entrenar antes".

Añadió que "en los últimos dos años no he llegado en la mejor de las condiciones porque había poco tiempo", reconociendo que necesita ese descanso adicional para iniciar 2026 en óptimas condiciones.​

Su calendario de cierre de temporada incluye el ATP 500 de Viena (del 20 al 26 de octubre), el Masters 1000 de París-Bercy (del 27 de octubre al 2 de noviembre) y las ATP Finals en Turín (del 8 al 16 de noviembre).

Justo después vendrían las Finales de la Copa Davis, dejando poco margen de descanso antes de la preparación para Australia.​

Las críticas de Pietrangeli

La figura más crítica con Sinner ha sido Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano con dos títulos de Grand Slam y poseedor del récord de 164 partidos disputados en Copa Davis.

Sus declaraciones fueron contundentes: "Es una bofetada al mundo del deporte. Cuando me tocaba jugar la Copa Davis, me moría de ganas de ganar, porque el objetivo de un deportista es vestir la 'azzurra'".​

Pietrangeli, que pertenece a otra generación del tenis, no entendió la justificación de Sinner: "Por desgracia, eran otros tiempos, pero no entiendo que Sinner hable de una decisión difícil".

Jannik Sinner, en las semifinales del Six Kings Slam EFE

En declaraciones a la agencia ANSA, añadió: "No entiendo cuando habla de una elección difícil. Él debe jugar al tenis, no ir a la guerra. Cuando se toca la Copa Davis, me irrito porque el objetivo de un jugador es llevar la camiseta italiana".​

El veterano tenista expresó su descontento con los valores del tenis moderno: "Hoy, el mundo está lleno de dinero y se deja el corazón de lado". También hizo referencia a que espera "que no vaya a jugar a otro sitio durante la Copa Davis", en alusión indirecta a posibles torneos de exhibición.​

Adriano Panatta, otra leyenda del tenis italiano, adoptó una postura más comprensiva en su columna del Corriere della Sera, aunque dejó claro que él nunca habría tomado esa decisión.​

Panatta comenzó reconociendo sentirse "un dinosauro parlante" (un dinosaurio hablante) al comentar esta situación, admitiendo que el tenis ha cambiado radicalmente desde su época. Explicó: "Jugué cuando la vieja Copa era una de las prioridades que se contaban con los dedos de una mano".

El extenista describió cómo en su generación la Copa Davis era sagrada: "Yo nunca habría renunciado a la Davis, y si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido los compañeros y el capitán, incluso antes que la federación, quienes pedirían explicaciones de la forma más dura posible".

Sin embargo, Panatta planteó una reflexión crucial: "¿Tendría sentido juzgar los acontecimientos de hoy, las personas, sus comportamientos, con el metro de ayer?".

Y añadió: "Puedo decirle a Sinner que lo lamento, que si hubiera estado en su lugar habría hecho un esfuerzo más, que habría sido útil también para quitarse de encima las polémicas que seguramente se encenderán. ¿Pero puedo culparlo cuando viene a decirnos que la única prioridad es comenzar bien 2026 y que una semana de descanso o trabajo, al final, hace la diferencia?".

La postura del equipo italiano

Volandri, pese a la ausencia de su estrella, mostró confianza: "La Copa Davis es, y siempre será, su casa, y estoy seguro de que Jannik volverá pronto al equipo. Mientras tanto, puedo contar con un grupo dispuesto a luchar y darlo todo por la camiseta azul".​

El presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, calificó la decisión como "muy dolorosa" pero expresó respeto hacia la elección de Sinner. Italia competirá con Lorenzo Musetti como líder del equipo, acompañado de Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli y Andrea Vavassori.​

Musetti durante un partido de esta temporada Reuters Reuters

La polémica se intensifica por el hecho de que Sinner sí participó en el Six Kings Slam, torneo de exhibición en Arabia Saudí (no oficial de la ATP) celebrado del 16 al 19 de octubre, donde ganó seis millones de dólares al derrotar a Carlos Alcaraz en la final.

Esta decisión de priorizar un torneo de exhibición millonario sobre la Copa Davis en su propio país añadió combustible a las críticas, especialmente de Pietrangeli, quien mencionó que "el mundo está lleno de dinero y se deja el corazón de lado".​

La controversia refleja la tensión entre las generaciones del tenis y los diferentes valores que cada una representa, mientras en Italia, ante la renuncia de Sinner, se repite la frase "pero Alcaraz sí jugará en Bolonia".