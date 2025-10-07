Novak Djokovic, al borde del colapso en Shanghái: se desploma, vomita y termina ganando a Jaume Munar

Novak Djokovic lo volvió a pasar realmente mal en su último partido del Masters 1.000 de Shanghái. El tenista serbio tuvo que recibir la asistencia de los servicios sanitarios y dejó imágenes impactantes, muestra de cómo los deportistas están exprimiendo sus cuerpos en el torneo chino.

Djokovic venció a Jaume Munar en tres exigentes sets (3-6, 7-5, 2-6), pero en su camino hacia el triunfo lo pasó realmente mal. 'Nole' llegó de nuevo a vomitar, se desvaneció incluso sobre la pista y le llegaron a tomar la tensión para comprobar que podía seguir jugando al tenis.

El veterano jugador vomitó en los primeros compases del partido, algo que ya le sucedió en la anterior ronda ante el alemán Hanfmann. Se está convirtiendo casi en una imagen habitual la de ver a Djokovic vomitando sobre la pista.

Sin embargo, las alarmas saltaron más tarde. Tras un punto muy exigente en el que terminó perdiendo el segundo set ante Munar, el tenista serbio se dejó caer sobre la pista y se quedó durante un tiempo tendido en el suelo.

Completamente exhausto, 'Nole' recibió la asistencia de los servicios médicos del torneo. Llegaron incluso a tomarle la tensión para comprobar su estado, y posteriormente le dieron una pastilla para que pudiera recuperarse y seguir jugando.

En un alarde de compromiso y de esfuerzo, Djokovic disputó el tercer set y ahí pasó por encima de Jaume Munar pese a todos sus problemas físicos. De esta manera, el exnúmero 1 se coló en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái.

