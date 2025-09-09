Granollers se une a la lista de bajas de España en la Copa Davis: David Ferrer se queda sin sus dos campeones del US Open

Granollers y Alcaraz celebran un punto en el partido de dobles ante la República Checa. EFE

España inicia este próximo fin de semana el camino hacia la conquista de su séptima Copa Davis. Un torneo que se le resiste desde 2019 y que en esta edición tratarán de resarcirse tras el 'fiasco' del año pasado en la retirada de Rafa Nadal.

El equipo capitaneado por David Ferrer se medirá a Dinamarca el 12 y 13 de septiembre en una eliminatoria en la que España contará con varias bajas de última hora: Alcaraz, Davidovich y Granollers.

El murciano lo confirmó apenas unas horas después de derrotar a Sinner en la final del US Open. Afirmó que "me sabe mal, pero la gira estadounidense ha sido muy exigente". Debería estar concentrado con la Selección desde este martes, pero descansará para el resto de torneos de la temporada.

𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 🔁❤️‍🔥



Munar, Carballés y Carreño completan la Selección Española #MAPFREtenis para la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, donde son baja Alcaraz y Davidovich



¡Bienvenidos, chicos! 🇪🇸



📲 https://t.co/5PF2winZ2K#DavisCup #CopaDavis pic.twitter.com/LIUobDt8uE — Tenis España (@RFETenis) September 8, 2025

Al día siguiente, el lunes, la Real Federación Española de Tenis anunció que, además de Alcaraz, también se caía de la lista de Alejandro Davidovich, que apuntaba a ser el líder en ausencia del de El Palmar. En la RFET hablaron de "cansancio y a causa de un calendario muy cargado".

Dos ausencias que provocaron cambios en la convocatoria y que supusieron la entrada de Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño.

El golpe de Granollers

La ausencia de los dos mejores tenistas españoles del momento supone un duro varapalo para las opciones de un combinado que cuenta con jugadores de la talla de Holger Rune. Algo que se ha acrecentado con la noticia adelantada por MARCA en la que afirman que Granollers también será baja.

El doblista barcelonés, flamante campeón el sábado del US Open en la modalidad por parejas, se realizó pruebas médicas la mañana del lunes en Barcelona, tras aterrizar de Nueva York, donde se le encontró una pequeña lesión en su pie derecho.

Cabe recordar que ya se hizo una rotura en la fascia plantar en los cuartos de Wimbledon (tuvo que borrarse por ello de los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati) y que jugó el último grande con un fuerte esguince de tobillo.

El problema ahora llega con que David Ferrer ya no podrá incorporar a un nuevo jugador. Entre Munar, Pedro Martínez, Carballés y Carreño tendrán que hacer las combinaciones individuales y dobles para intentar superar al cuadro danés.