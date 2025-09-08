Donald Trump en la final del US Open: retrasó el inicio, fue abucheado y dejó una curiosa reacción cuando ganó Alcaraz

Donald Trump en la final del US Open y su reacción a la victoria de Carlos Alcaraz Reuters

La final del US Open esperó a Donald Trump. El partido arrancó con media hora de retraso por las medidas adicionales para controlar el acceso al Arthur Ashe Stadium. Previsto inicialmente a las 14.00 en Nueva York (20.00 peninsular), no comenzó hasta 30 minutos después.

"Como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para ocupar sus asientos, hemos retrasado el inicio del partido de hoy", anunció la organización.

El refuerzo incluyó un doble control del Servicio Secreto y de otras agencias federales en los accesos del recinto, según los organizadores, que recordaron que el presidente no asistía al torneo desde que fue abucheado en septiembre de 2015 cuando lanzó su campaña presidencial.

Al final del primer set, cuando la cámara enfocó al mandatario, el estadio vibró: muchos se levantaron y abuchearon con el pulgar abajo, mientras que un número menor aplaudió y vitoreó, generando una mezcla de rechazo y apoyo visible en las gradas del público.

Carlos Alcaraz aseguró en la previa de la final que la presencia presidencial era positiva: "Para el torneo es muy bueno que venga el presidente, que apoye el torneo, que apoye el tenis". "Yo voy a intentar no ponerle mucha atención, no quiero ponerme nervioso", decía antes de medirse a Jannik Sinner.

Parece que Carlos Alcaraz no era el favorito de Trump. Se puede ver el gesto de desprecio (tensión unilateral de una comisura labial)



“El desprecio no es simplemente enojo o desagrado; es una emoción moral que expresa superioridad sobre otra persona o grupo. Implica que el otro… pic.twitter.com/PpFiXXzcQ4 — Bárbara Tijerina (@bartije) September 7, 2025

A pesar de la previa diplomática, la reacción de Trump al triunfo de Alcaraz fue comedida: aplaudió unos segundos pero su rostro apareció serio cuando las cámaras lo enfocaron, mientras en el resto del estadio seguían las celebraciones.

La organización 'Rechazar el Fascismo' convocó una protesta fuera de las instalaciones, aunque los propios convocantes dijeron a EFE que casi no acudieron manifestantes por el corto plazo de aviso y las lluvias que amanecieron en la ciudad esa mañana y complicaron la movilización.

Donald Trump, en el palco del Arthur Ashe Stadium durante el himno nacional Reuters

"Trump amenaza con enviar tropas federales y la Guardia Nacional a Nueva York, Chicago y otras ciudades lideradas por demócratas, desatando la violencia racista y supremacista blanca contra nuestras comunidades. Así es el fascismo y debe detenerse antes de que sea demasiado tarde".

El hecho de ver el tenis no impidió que el mandatario lanzara desde sus redes una "última advertencia" a Hamás, pidiendo que acepte un acuerdo para la liberación de rehenes, según el mensaje que difundió en su plataforma digital Truth Social.

"Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte", publicó el mandatario en su red desde su cuenta de Truth Social.

Entre los asistentes a la final, además de Trump, estuvieron personalidades como Bruce Springsteen, Danny DeVito, Lindsay Lohan, Stephen Curry, Pep Guardiola Pink, Usher, Sting y Shaggy; también Kevin Hart, Michael J. Fox, Dakota Fanning, Ellen Fanning, Courtney Cox, Debra Messing, BJ Novak, Mindy Kaling, John Krasinski, Emily Blunt o Carey Hart, entre otros.