A base de constancia, sacrificio y talento, Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los mejores tenistas del mundo a pesar de su juventud (22 años). El tenista de El Palmar va camino de marcar una era en el tenis como en su momento hicieron Djokovic, Federer, Nadal y Murray.
Ganó su primer Grand Slam en el US Open 2022, seguido por una victoria en Wimbledon 2023, donde derrotó a Novak Djokovic en una histórica final. En 2024, Alcaraz continuó su dominio al ganar Roland Garros y defender su título en Wimbledon, y de nuevo la defensa de París ha sido exitosa. En Nueva York volvió a ganar por segunda vez el Grand Slam de la pista rápida.
Su estilo de juego, habilidades excepcionales y mentalidad ganadora le han llevado a ser una figura destacada en el tenis mundial, prometiendo una carrera que aunque ya está llena de éxitos futuros, no parece tener techo.
1 de 23
ATP 250 - Umag 2021
Su primer título ATP cayó en Croacia, en el ATP 250 de Umag. El inicio de una historia que se presume muy larga. En territorio balcánico se impuso al veterano Richard Gasquet por un doble 6-2, quedándose a tan solo ocho días de superar el récor de precocidad de Rafa Nadal. El manacorí ganó un ATP 250 con 18 años y 73 días; Alcaraz, con 18 años y 81 días.
EFE
2 de 23
ATP 500 - Río de Janeiro 2022
De su primer ATP 250 en 2021 a su estreno en los ATP 500 en 2022. En febrero de ese año, Carlos Alcaraz logró la victoria en Río de Janeiro. Con una solidez brutal en su juego, el tenista español se llevó el título al ganar en la final a Diego Schwartzman por 6-4 y 6-2.
Reuters
3 de 23
Masters 1000 - Miami 2022
Siguió 2022 con un paso triunfal para 'Carlitos', no ya al ganar el primer Masters 1000 de su carrera, sino porque, además, se convirtió en el primer español en ganar en Miami. Con 18 años y 333 días, Alcaraz escribió su nombre en la historia del tenis al ser más joven en ganar en el torneo de Florida. Lo hizo después de superar a Casper Ruud por 7-5 y 6-4.
4 de 23
ATP 500 - Conde de Godó 2022
Dicen que no hay dos sin tres y así llegó el tercer título del 2022 para Carlos Alcaraz. El de El Palmar se llevó su primera corona del Barcelona Open Banc Sabadell al vencer a otro español en la final. En este caso, su rival fue Pablo Carreño Busta, al que ganó en la pista Rafa Nadal, por 6-3 y 6-2.
5 de 23
Masters 1000 - Mutua Madrid Open 2022
Continuó afianzándose en la élite del tenis con su triunfo en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica. 'Carlitos' se coronó sobre la tierra batida del Mutua Madrid Open después de ganar en la final a Alexander Zverev por 6-3 y 6-1.
REUTERS
6 de 23
Grand Slam - US Open 2022
La auténtica explosión del fenómeno llegó con el último Grand Slam del año 2022. También fue el último título de Alcaraz esa temporada y qué mejor manera de hacerlo que consiguiendo el primer major de su carrera: el US Open. En Nueva York, el murciano venció a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3.
Reuters
7 de 23
ATP 250 - Argentina 2023
Una vez conseguido su primer Grand Slam y también habiendo saboreado las mieles de ser número 1 del ranking de la ATP, 'Carlitos' comenzó el 2023 perdiéndose el Abierto de Australia, pero no tardó en lograr su primer título del año. Esto sucedió en el ATP 250 de Argentina, en Buenos Aires, donde ganó a Cameron Norrie por 6-3 y 7-5.
8 de 23
Masters 1000 - Indian Wells 2023
Si en 2022 conquistó el Masters 1000 de Miami o el US Open, Alcaraz triunfó de nueva Estados Unidos al vencer en Indian Wells. El tenista español lo hizo, además, ante uno de los pesos pesados del circuito: Daniil Medvedev. Al ruso le trituró en California con un resultado de 6-3 y 6-2.
9 de 23
ATP 500 - Conde de Godó 2023
De Estados Unidos a España para llevarse el segundo Conde de Godó de su carrera profesional. Otra vez a la piscina de cabeza para celebrar este ATP 500 y esto después de superar en la pista Rafa Nadal al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4.
EFE
10 de 23
Masters 1000 - Mutua Madrid Open 2023
Partía como el gran favorito y no defraudó. Carlos Alcaraz se impuso en el Mutua Madrid Open al derrotar en la final a un combativo Jan-Lennard Struff en tres sets (6-4, 3-6, 6-3). El murciano sufrió, pero terminó cumpliendo con los pronósticos gracias al cariño del público español.
11 de 23
ATP 500 - Queen's 2023
El tenista murciano desbloqueó un nuevo logro en su carrera y además recuperaró el número 1 del ranking con esta victoria ante el australiano Alex de Miñaur (6-4, 6-4). Lo hizo de manera contundente, autoritaria y dando dos golpes en dos momentos precisos, los que aprovechan los campeones para desequilibrar la balanza a su favor.
12 de 23
Grand Slam - Wimbledon 2023
El tenista español logró su segundo Grand Slam en una final apoteósica a cinco sets pasando por encima del Novak Djokovic (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Con solo 20 años, el murciano se plantó de nuevo ante Djokovic tras asombrar al mundo brillando en la hierba de Wimbledon, una superficie en la que había jugado muy poquito antes de la gira de 2023 (solo seis partidos, con un balance de 4-2).
Reuters
13 de 23
Masters 1000 - Indian Wells 2024
El tenista murciano sufrió en el primer set, pero no tuvo oposición en una segunda manga excelente ante Daniil Medvedev (6-7, 1-6). La victoria llegó después de unos meses complicados y de un inicio de año marcado por las lesiones, en California el jugador murciano encontró de nuevo su mejor nivel.
Reuters
14 de 23
Grand Slam - Roland Garros 2024
Carlos Alcaraz hizo historia el 9 de junio de 2024 al convertirse en el 10º español en conquistar Roland Garros, su tercer Grand Slam, y el tenista más joven en la historia en conseguir tres grandes en tres superficies diferentes. Frente a él tuvo a un duro Alexander Zverev, que había eliminado a Rafa Nadal en primer ronda, que no se lo puso nada fácil y le obligó a ir a cinco sets (6-3 2-6 5-7 2-6).
Reuters
15 de 23
Grand Slam - Wimbledon 2024
Carlos Alcaraz repitió épica y pasó por encima de Novak Djokovic sin dar opción al serbio en todo el partido. Con un contundente 6-2, 6-2 y 7-6, el murciano logra su cuarto Grand Slam y vence por segunda vez consecutiva sobre la hierba de Wimbledon.
Reuters
16 de 23
ATP 500 - Abierto de China 2024
El tenista español cerró un 2024 espléndido con su primer trofeo en el territorio asiático después de ganar a Jannik Sinner en una final de lo más igualada. Alcaraz tuvo que remontar un primer set en el que cayó en el tie break para superar al italiano por 7-6, 4-6, 6-7.
17 de 23
ATP 500 - Torneo de Róterdam 2025
Carlos Alcaraz empezó sonriendo en 2025 después de ganar por primera vez en su carrera el ATP de Róterdam. El español se impuso en la final al australiano Álex de Miñaur en tres sets. Un triunfo especial ya que fue el primer título que conquistó bajo techo.
18 de 23
Masters 1000 - Montecarlo 2025
Alcaraz rompió siete años de sequía para que un tenista español levantara los brazos en El Principado. El murciano venció en la final a Lorenzo Musetti (6-3, 1-6, 0-6). Lo hizo siendo de nuevo irregular y sacando las dos caras tan opuestas que es capaz de mostrar.
19 de 23
Masters 1000 - Roma 2025
El español se alzó con su primer Masters 1000 de Roma tras ganar 'de visitante' a Jannik Sinner (7-6, 6-1) en un final que se terminó decidiendo en un primer set muy igualado. Tras llevarse la primera manga, Alcaraz impuso su juego y dominó al número uno del mundo.
20 de 23
Grand Slam - Roland Garros 2025
En una final que pasará a la historia, Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6) tras remontar dos sets en contra a un tenista italiano, Nº1 del mundo, que no había pedido ningún set en el torneo y que llegó a tener tres puntos de partido a su favor que desaprovechó.
21 de 23
ATP 500 - Torneo de Queen's 2025
Carlos Alcaraz se convirtió en el nuevo campeón de Queen's, título que ya había ganado en 2023. El murciano se impuso en una apretada final a Jiri Lehecka (7-5, 6-7 y 6-2) que se fue al tercer set, momento en el que exhibió su mejor nivel.
22 de 23
Masters 1.000 - Cincinnati 2025
Carlos Alcaraz se proclamó nuevo ganador del Masters 1.000 de Cincinnati después de imponerse en un final agridulce a Jannik Sinner, quien tuvo que retirarse a causa de la fiebre en el quinto juego del primer set.
23 de 23
Grand Slam - US Open 2025
Carlos Alcaraz ganó su segundo Grand Slam de la temporada tras llevarse la victoria ante Jannik Sinner en la final del US Open (6-2, 3-6, 6-1, 6-4). El español se mostró intratable ante el que hasta ahora había sido el número uno del mundo.