A base de constancia, sacrificio y talento, Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los mejores tenistas del mundo a pesar de su juventud (22 años). El tenista de El Palmar va camino de marcar una era en el tenis como en su momento hicieron Djokovic, Federer, Nadal y Murray.

Ganó su primer Grand Slam en el US Open 2022, seguido por una victoria en Wimbledon 2023, donde derrotó a Novak Djokovic en una histórica final. En 2024, Alcaraz continuó su dominio al ganar Roland Garros y defender su título en Wimbledon, y de nuevo la defensa de París ha sido exitosa. En Nueva York volvió a ganar por segunda vez el Grand Slam de la pista rápida.

Su estilo de juego, habilidades excepcionales y mentalidad ganadora le han llevado a ser una figura destacada en el tenis mundial, prometiendo una carrera que aunque ya está llena de éxitos futuros, no parece tener techo.