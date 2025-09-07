Carlos Alcaraz se corona en el US Open tras ganar a Sinner con contundencia y vuelve a ser el número uno del ranking ATP

El español se tomó la revancha tras la derrota en el Grand Slam de Wimbledon y mostró su mejor versión para imponerse al italiano (6-2, 3-6, 6-1, 6-4).

Carlos Alcaraz ha ganado su segundo Grand Slam de la temporada tras llevarse la victoria ante Jannik Sinner en la final del US Open. El español se mostró intratable ante el que hasta ahora había sido el número uno del mundo. Y es que el italiano no encontró fisuras en el juego de su rival [Narración y estadísticas del partido].

La victoria del tenista de El Palmar cobra todavía una importancia mayor ya que recupera el número uno del ranking ATP, posición que perdió en abril de 2023 precisamente tras perder el Masters 1.000 de Miami ante Jannik Sinner. Quien fuera su verdugo ahora ha sido su víctima.

El retraso que sufrió el partido debido a los exhaustivos controles ante la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mereció la pena. Los dos mejores tenistas del circuito brindaron un espectáculo digno del escenario en el que se encontraban: la final del US Open.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no solo se repartieron sets en el partido -ha sido la primera vez en todo el torneo que el español cedía una manga a su rival-, sino también sensaciones y momentos.

Con una intensidad endiablada los números uno y dos del mundo empezaron a estudiarse durante los primeros puntos sin ceder terreno a su rival, aunque Alcaraz era quien llevaba la batuta del encuentro.

Un dominio absoluto

La superioridad del español no tardó en ponerse de manifiesto en el marcador del estadio Arthur Ashe: en el primer servicio de Sinner llegó el break de Carlitos. Los cambios en la dirección y en la altura de la pelota empezaron desquiciando al italiano, a quien le costó sobreponerse.

Mientras Alcaraz apostó por la pelota cruzada, el transalpino respondía con la paralela para cubrirse del revés. Un partido muy táctico que supo leer mejor el tenista de El Palmar.

La primera manga estuvo muy desequilibrada: Alcaraz se mostró intratable en su servicio y dominó todas las facetas del juego ante un Sinner que no encontraba fisuras en el juego de su rival.

A diferencia de otros partidos, el italiano se mostró más agresivo en su juego, lo que provocó que cometiera muchos errores no forzados. Situación que aprovechó el murciano para meterle la segunda estocada con un nuevo break y llevarse el primer set del partido tras defender de nuevo su servicio.

La tendencia del partido dio un giro de 180 grados al comienzo del segundo set. El italiano dio muestras de empezar a enchufarse en el partido y el dominio de Alcaraz ya no era tan evidente. De hecho, en cuanto Sinner le hizo el primer break empezó a leer mejor el partido subiendo a la red en los momentos indicados y castigando las precipitaciones del español.

A pesar de verse abajo en el segundo set, Carlitos confió en todo momento en poder darle la vuelta a la situación, aunque no lo consiguió. Sinner resistió las ofensivas del español en su servicio y se llevó plácidamente el segundo set, el primero que perdía Alcaraz en todo el torneo.

Un tercer set arrollador

Si plácida fue la segunda manga para el italiano, la tercera lo fue aún más para el español. El tenista de El Palmar arrolló por completo a un Jannik Sinner que, incomprensiblemente, desapareció en cuanto Alcaraz le hizo el primer break. Un golpe anímico justo cuando mejor estaba el número uno.

El desquicio del italiano fue tal que llegó a tirar la raqueta al suelo, algo completamente inusual en un tenista que no suele transmitir ningún tipo de emoción durante los partidos. Con el 0-3 abajo, hizo un último intento para tratar de reengancharse al set Sinner, pero Alcaraz se mostró imparable.

La diferencia en la final estuvo en todo momento en los saques de cada uno. Mientras el español llegó a firmar el 91% de los puntos con su primer servicio apoyándose en el saque abierto, a Sinner no se le vio cómodo cuando tenía que jugar con su segundo: solo se llevó el 45% de esos puntos.

El italiano decidió jugársela en el cuarto set para mantener vivas sus opciones de remontar la final, pero se volvió a topar con un muro que le devolvió todos y cada uno de los golpes que iban a su lado de la pista.

A pesar de que Sinner salvó el primer momento cumbre del encuentro manteniendo su servicio en el primer juego, Alcaraz no se vino abajo y haciéndose fuerte en su saque allanó el camino hacia la victoria.

Lo hizo gracias a una doble falta que cometió Sinner en su servicio con 2-2 en el cuarto set. Un error con el que le sirvió en bandeja la rotura a Alcaraz y, a la postre, el triunfo en la final.

Alcaraz celebra la victoria en la final del US Open ante Jannik Sinner. Reuters

Lo más difícil ya estaba hecho y el español solo tenía que hacerse fuerte con su saque de la misma forma que estaba haciendo durante todo el partido. Dicho y hecho. A pesar de que Sinner amenazó con el contrabreak, salió la eficacia del español con dos aces y su letal saque y volea para poner tierra de por medio.

Trató de aferrarse al partido el transalpino, aunque no lo consiguió. Si bien sumó los dos siguientes juegos en su saque, no pudo rompérselo a Alcaraz, quien terminó imponiéndose con autoridad a Jannik Sinner en uno de los partidos más desigualados que se recuerdan entre ambos tenistas.