Granollers y Zeballos ganan la final del US Open dobles a Salisbury y Skupski; su segundo Grand Slam de la temporada

Marcel Granollers y Horacio Zeballos se han coronado en Nueva York al imponerse a Joe Salisbury y Neal Skupski en la final del dobles masculino del US Open (3-6, 7-6, 7-5). Se repitió la final de Roland Garros y el resultado volvió a ser el mismo.

La victoria del español y del argentino tuvo su épica después de que los británicos desperdiciaran hasta cuatro bolas de partido en el tercer y último set. Una losa que les terminó pesando mucho después de que Granollers y Zeballos les rompieran su servicio para tener así la victoria de cara.

Les costó mucho a los tenistas hispanohablantes contrarrestar los saques de un Salisbury que tenía en su altura (1.91) un factor determinante en la final. El acierto del inglés no lo tuvo Granollers y tras una rotura de servicio, los británicos se endosaron la primera manga.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.