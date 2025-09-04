La controvertida actitud de un espectador con Andreeva, de 18 años, encendió las alarmas en el US Open

Andreeva y la controvertida actitud hacia ella de un espectador en el US Open

Durante los cuartos de final del cuadro de dobles en el US Open, la joven tenista Mirra Andreeva se vio sorprendida por la actitud de un espectador que se acercó desde las gradas mientras ella estaba en el banquillo durante un descanso.

El episodio ocurrió en un encuentro en el que Andreeva y Diana Shnaider se enfrentaban a Veronika Kudermetova y Elise Mertens. Se vio en la retransmisión un hombre que se inclinó desde la grada para dirigirse a la jugadora ante varios espectadores.

En las imágenes se aprecia cómo el adulto se aproxima por detrás y pronuncia brevemente algo que la propia tenista describió más tarde como "hola", y sonrió antes de alejarse y provocar la atención inmediata del público.

El aficionado se acerca a Andreeva durante el partido

Andreeva se giró tras ser reclamada por el aficionado

Tras la breve interacción, el árbitro de silla intervino rápidamente para verificar el estado de la deportista; la reacción fue contenida rápidamente, y Andreeva salió sonriendo junto a su compañera, aunque el gesto levantó dudas sobre la seguridad en pista.

La escena reavivó críticas por episodios previos en el torneo, donde se documentaron situaciones similares: un espectador intentando abrir la bolsa de Jannik Sinner y otro robando una gorra que un jugador quería a un niño, lo que generó indignación en las redes sociales.

Las redes sociales se indignaron con reproches y demandas de sanciones: “Dios mío, es una niña, pervertido. Espero que @usopen haga algo al respecto. Este hombre debe ser expulsado del torneo”, se pudo leer en un tuit en plataformas sociales.

Opiniones criticaron falta de protección: “¿Dónde estaban los guardaespaldas? Eso está prohibido durante un partido... Y los hombres que se acercan a las jugadoras por detrás durante el cambio de lado no trae exactamente buenos recuerdos en nuestro deporte”, escribieron.

La reacción de Andreeva tras la interacción con el aficionado

En el balance deportivo de la jornada, Andreeva y Shnaider terminaron cediendo por 4-6, 2-6; adicionalmente, la jugadora rusa ya había sido eliminada en individuales en tercera ronda por Taylor Townsend, que también ha tenido un rendimiento destacado en el cuadro de dobles femenino.

A su vez, Andreeva formó pareja en dobles mixtos con Daniil Medvedev, y la dupla fue eliminada en cuartos de final por los cabezas de serie Jessica Pegula y Jack Draper.

La sucesión de incidentes aviva el debate sobre protocolos en Nueva York. Organizadores y responsables de seguridad se encuentran bajo presión para revisar medidas, especialmente pensando en jóvenes figuras como la propia Andreeva, que con 18 años ya figura entre las mejores del mundo

El debate se centra ahora en cómo reforzar vigilancia, distancia física con el público y protocolos; mientras tanto, las imágenes del incidente permanecerán como un llamado de atención para el torneo y una demanda pública de mayor protección y protocolos.