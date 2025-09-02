Carlos Alcaraz se clasifica para las semifinales del US Open tras arrollar al checo Jiri Lehecka en menos de dos horas

Carlos Alcaraz reacciona a un punto espectacular que fue muy aplaudido por el público. Reuters Reuters

Carlos Alcaraz se ha clasificado para las semifinales del US Open tras derrotar al checo Jiri Lehecka en tres sets (6-4, 6-2 y 6-4) en su duelo de cuartos de final de este martes (1 hora y 56 minutos).

El murciano rompió el servicio en el primer juego de los dos primeros parciales, no cedió un solo juego desde el saque y se exhibió en las dos primeras mangas.

El tercer parcial estuvo marcado por la igualdad hasta el 4-4, pero ahí Alcaraz logró el break en el momento clave y sirvió para colarse entre los cuatro mejores de Flushing Meadows con un juego en blanco. El español sigue sin perder un solo set en todo el torneo.

