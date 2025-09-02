Carlos Alcaraz se clasifica para las semifinales del US Open tras arrollar al checo Jiri Lehecka en menos de dos horas
El murciano sigue sin ceder un solo set (6-4, 6-2 y 6-4) en todo el torneo y ya está entre los cuatro mejores tras derrotar a un rival que rayó a gran nivel, pero al que no le dio para plantar cara al número 2 del mundo.
Carlos Alcaraz se ha clasificado para las semifinales del US Open tras derrotar al checo Jiri Lehecka en tres sets (6-4, 6-2 y 6-4) en su duelo de cuartos de final de este martes (1 hora y 56 minutos).
El murciano rompió el servicio en el primer juego de los dos primeros parciales, no cedió un solo juego desde el saque y se exhibió en las dos primeras mangas.
El tercer parcial estuvo marcado por la igualdad hasta el 4-4, pero ahí Alcaraz logró el break en el momento clave y sirvió para colarse entre los cuatro mejores de Flushing Meadows con un juego en blanco. El español sigue sin perder un solo set en todo el torneo.
