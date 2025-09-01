Cuándo juega Carlos Alcaraz en cuartos de final del US Open: horario y dónde ver el próximo partido

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrentó a uno de los duelos más complicados del US Open para doblegar al francés Arthur Rinderknech, número 82. El francés llegaba con confianza tras eliminar a Roberto Carballés y Alejandro Davidovich, y obligó al español a desplegar su mejor versión.

Alcaraz necesitó 2 horas y 12 minutos para imponerse por 7-6(3), 6-3 y 6-4 y con esa victoria aseguró su presencia en los cuartos de final del US Open. Al lograrlo, el murciano logra meterse por primera vez cuartos de los cuatro 'grandes' en la sma temporada, una muestra de su regularidad a alto nivel.

El partido combinó exigencia física y momentos de gran espectáculo. El primer set se resolvió en un tiebreak muy disputado y, aunque Rinderknech ofreció alternativas y juego agresivo, Alcaraz impuso su consistencia en los puntos decisivos.

El público de Flushing Meadows pudo celebrar acciones destacadas; entre ellas, una dejada por detrás de la espalda ejecutada por Alcaraz que fue señalada como uno de los puntos más llamativos del torneo y provocó la ovación de las gradas.

Tras el encuentro, el tenista señaló que su estilo de juego encaja bien con la energía que se vive en Nueva York y celebró el apoyo de la afición.

El rival que espera en cuartos es el checo Jiri Lehecka, número 21 del mundo, con quien Alcaraz ya ha jugado dos veces esta temporada y mantiene un balance de una victoria y una derrota.

El español reconoció que Lehecka le ha planteado dificultades en las ocasiones anteriores y aseguró que será un duelo complicado. Expresó su intención de repasar los partidos previos para identificar aciertos y errores, y así ajustar la táctica y llegar lo más preparado posible al cruce.

En la rueda de prensa posterior, Alcaraz subrayó que la mejora de su saque ha sido una de las claves para sostener la constancia y obtener buenos resultados.

Señaló que siempre han considerado el saque como “una gran arma” y explicó que han trabajado para afinar el ritmo y el lanzamiento, buscando una mayor estabilidad. Según su valoración, disponer de un servicio fiable aporta mucha tranquilidad al jugador tanto al servir como al restar, porque permite comenzar muchos puntos con iniciativa y jugar con más soltura.

Carlos Alcaraz celebra el triunfo en octavos de final del US Open Reuters Reuters

En definitiva, la victoria ante Rinderknech no solo le abre la puerta de los cuartos en Nueva York, sino que refuerza la sensación de progresión en su tenis: su saque, la confianza recuperada y la madurez competitiva se presentan como factores determinantes para afrontar con garantías las rondas decisivas.

Es la primera vez que Alcaraz alcanza los cuartos de final en los cuatro Grand Slam en una misma temporada, un hito que refuerza su candidatura al título y eleva las expectativas ante un rival complicado como Lehecka.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Lehecka del US Open?

El duelo entre el jugador español y el tenista checo se disputa en la jornada de este martes 2 de septiembre con un horario aún por determinar por parte de la organización del torneo.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Lehecka del US Open?

Este choque que enfrenta al 2 y el 21 del ranking se disputrá, casi con total seguridad, en la pista central del US Open, en el Arthur Ashe Stadium.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Lehecka del US Open?

El partido de cuartos de final de Carlos Alcaraz en el US Open ante Jiri Lehecka se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Deportes, Vamos y otros de sus canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Jiri Lehecka en los cuartos de final del US Open.