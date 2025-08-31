Salta la sorpresa en el US Open: Zverev cae eliminado tras perder ante Auger-Aliassime en los octavos de final

Primero fue Medvedev, luego Tsitsipas y ahora Zverev. El US Open se ha quedado sin tres de los grandes candidatos a ganar el cuarto Grand Slam de la temporada, lo que aviva las opciones de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y cómo no, Novak Djokovic.

El alemán cayó en los octavos de final ante Félix Auger-Aliassime, quien dio la campanada del torneo. A pesar de que el partido empezó de cara para Sascha tras imponerse en el primer set, el canadiense le supo dar la vuelta al encuentro en 3 horas y 48 minutos: 4-6, 7-6, 6-4, 6-4.

La eliminación de Zverev supone el mayor batacazo del US Open al cierre de la tercera ronda. Con la excepción de Zverev, los cuatro primeros del mundo, tanto en la ATP como en la WTA, están en los octavos de final.

Felix Auger-Aliassime is feeling it tonight!



He takes the third set over Alexander Zverev 6-4. pic.twitter.com/Wlz6ByqKlC — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Auger-Aliassime dio una clase magistral de tenis, con 50 golpes ganadores con la que selló la primera victoria de su carrera en 'Grand Slam' frente a un 'Top 5' tras encajar siete derrotas.

El quebequés ganó el 78% de puntos de primer saque, un 66% de segundo y un 89% de puntos a la red (24 de 27). Cedió el primer set por 4-6 ante Zverev tras encajar dos 'breaks', ya no recibiría ninguno más.

El momento de la remontada

En el segundo set, tanto Zverev como Auger-Aliassime defendieron su servicio hasta el 'tie-break'. El alemán tuvo una pelota de set, pero el canadiense terminó apuntándose el desempate por 9-7 para igualar el partido.

Auger-Aliassime desplegó entonces un juego agresivo, arriesgado, pero con plena confianza, prácticamente sin fallos. Zverev, por su lado, se iba a desesperando punto a punto.

FAA has it all working in Armstrong tonight! pic.twitter.com/ZN4ciPlFsG — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Un 'break' para Auger-Aliassime para abrir el tercer set le bastó para el 6-4; mientras que en el cuarto y último set la única rotura para firmar otro 6-4 la firmó a mitad del parcial.

"Fue un comienzo nervioso durante los primeros juegos. Después, el partido se volvió bastante intenso y casi perfecto. Pero 'Sascha' seguía sacando de manera increíble, así que fue muy difícil lograr un 'break'", explicó Auger-Aliassime a pie de pista.

El canadiense, semifinalista en Nueva York en 2021, dijo que esta victoria "sienta realmente bien".

"Estos tipos, me refiero a Sascha y Andrey, son todos jugadores de élite y han estado en la cima durante muchos años. Pero estoy intentando competir con ellos en estos partidos, denlo por hecho", añadió.