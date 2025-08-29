Cuándo es el próximo partido de Carlos Alcaraz en el US Open: fecha, rival y horario del duelo de octavos de final

Carlos Alcaraz ya tiene rival en los octavos de final del US Open. Tras derrotar al italiano Luciano Darderi por la vía rápida, el murciano buscará su pase a cuartos contra el francés Arthur Rinderknech.

El galo se deshizo en tercera ronda de su compatriota Benjamin Bonzi en casi tres horas y cuatro sets (4-6, 6-3, 6-3, 6-2) y ya ha eliminado a los españoles Roberto Caballés y Alejandro Davidovich en el torneo.

Habrá que ver cómo está Alcaraz de sus problemas en la pierna. Aunque tranquilizó a los aficionados al final del duelo ante Darderi, el murciano tuvo que ser atendido por el fisio y se vio lastrado durante todo el segundo set por una sobrecarga.

Hasta ahora, Alcaraz y Rinderknech se han enfrentado en tres ocasiones, y en todas ellas la victoria fue para el tenista español. La primera fue en el US Open de 2021 (7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4) y la más reciente, el pasado mes de junio en Queen's (7-5, 6-4).

Durante todo el torneo, Alcaraz está mostrando un nivel altísimo y es el gran favorito al título junto al italiano Jannik Sinner. Alcaraz sumó su 80ª victoria en Grand Slam y tiene el número 1 a tiro, tan solo debe mejorar el resultado de su gran rival generacional.

¿A qué hora es el Alcaraz - Rinderknech del US Open 2025?

Carlos Alcaraz jugará su próximo partido contra Arthur Rinderknech en octavos de final del US Open 2025 el domingo, 31 de agosto, en un horario todavía por confirmar.

El orden de juego de cada jornada se anuncia durante el día previo. Este artículo se actualizará cuando el horario sea oficial.

¿Dónde se puede ver el duelo entre Alcaraz y Rinderknech?

Durante todo el US Open, los partidos de Carlos Alcaraz podrán seguirse en España a través de los canales de Movistar Plus dedicados al deporte. Además, en EL ESPAÑOL seguiremos toda la actualidad del partido.