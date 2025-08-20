Iga Swiatek frena en seco a un cámara de televisión en pleno partido: "No me grabes mientras me cambio de ropa"

En las semifinales del Masters 1.000 Cincinnati , la tenista polaca Iga Swiatek protagonizó un momento llamativo fuera de lo estrictamente deportivo. Durante una pausa antes de iniciar el segundo set frente a Elena Rybakina, la jugadora pidió expresamente privacidad a un camarógrafo de la transmisión oficial.

Swiatek, actual número tres del mundo, había librado un duro primer parcial en el que estuvo 3-5 en contra. Sin embargo, encadenó cuatro juegos consecutivos para llevarse la manga por 7-5, mostrando fortaleza mental y capacidad de reacción ante la presión de la kazaja.

Tras la intensa remontada, la polaca se dirigió a su banco con el objetivo de refrescarse y cambiarse de ropa en medio del sofocante calor de Cincinnati. Fue en ese momento cuando, al notar la cámara demasiado cerca, intervino con un gesto claro.

Primero levantó la mano en señal de advertencia y, a continuación, movió el dedo índice en un gesto de negación hacia el operador. La intención era evidente: marcar un límite y reclamar intimidad antes de retirarse la camiseta para cambiarse.

La reacción de Swiatek fue respetada de inmediato, pues la transmisión retiró el plano y evitó exponer a la jugadora en una situación incómoda.

Ya repuesta y con ropa nueva, Świątek volvió a concentrarse en el partido y terminó por imponerse también en el segundo set, con marcador de 6-3. Así, selló su pase a la final del torneo con autoridad frente a Rybakina.

En racha

Con esta victoria, la ex número uno del mundo alcanzó su tercera final en los últimos cuatro torneos disputados, demostrando que atraviesa un tramo especialmente sólido de la temporada, tras conquistar también recientemente su primer título en Wimbledon.

También se impuso a Paolini y logró un triunfo que le aupó de nuevo hasta el segundo puesto del ranking WTA. Algo que parece no tener relevancia, pero sí que la tiene de cara al US Open que está a punto de comenzar.

Swiatek evitará a Sabalenka hasta la final y acude a la cita de Nueva York como la principal favorita a alzarse con el campeonato. Un torneo que ya conquistó en 2022, pero que se le ha atragantado en las dos últimas ediciones.

De hecho, Swiatek ya ha jugado esta semana en el US Open. Lo está haciendo en el torneo de dobles mixto junto a Casper Ruud, donde ya están en semifinales tras ganar a Keys-Tiafoe y McNally-Musetti.

Esta madrugada se verán las caras con Pegula y Draper, una dupla que venció en octavos de final a Alcaraz y Raducanu.