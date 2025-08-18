Este es el millonario premio que se llevará Carlos Alcaraz o Jannik Sinner si ganan la final del Masters 1.000 de Cincinnati

Sinner y Alcaraz se felicitan tras la final de Wimbledon. REUTERS

El Masters 1.000 de Cincinnati coronará este lunes a su nuevo campeón con un partido de máxima expectación.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores jugadores del planeta ahora mismo, protagonizan un nuevo episodio de su creciente rivalidad en una final que trasciende más allá del título.

La gran final del Masters 1.000 pondrá en juego un millonario premio económico y puntos cruciales en la carrera por el número uno del ranking mundial.

El premio en juego

La organización del torneo reparte en esta edición un total de 9,1 millones de dólares en premios, de los cuales la mayor parte se concentra en el cuadro individual masculino.

El ganador de la final se llevará 1.124.380 dólares, una cifra que consolida al Masters 1.000 de Cincinnati como uno de los torneos más rentables fuera de los Grand Slams.

El subcampeón, por su parte, recibirá 597.890 dólares, prácticamente la mitad, aunque igualmente una recompensa significativa para quien no logre alzar el trofeo.

El reparto muestra la dimensión del torneo, ya que incluso los semifinalistas se aseguraron más de 330.000 dólares, y llegar a cuartos significó un premio cercano a los 190.000. Pero solo el campeón alcanzará el codiciado cheque millonario.

Los ingresos en 2025

Tanto el murciano como el transalpino están protagonizando una temporada de ensueño que no solo se traduce en títulos, sino también en ganancias históricas.

Alcaraz ha ingresado hasta ahora 10.105.162 dólares en premios antes de llegar a esta final, gracias a su espectacular regularidad en torneos de todo tipo.

Por su parte, Sinner acumula 9.035.053 dólares, impulsado por su triunfo en Wimbledon y su dominio en pista dura durante los últimos meses.

El resultado de esta final puede marcar un nuevo punto de inflexión en esta carrera económica. Para Alcaraz, un triunfo significaría superar con holgura los 11 millones en el año y acercarse aún más a los registros de Novak Djokovic en sus temporadas más exitosas.

Para Sinner, defender el título y sumar más de un millón le permitiría estrechar diferencias y reafirmar su dominio en superficie dura.

Alcaraz celebra un punto contra Zverev en la semifinal del Masters 1.000 de Cincinnati. REUTERS

Construyendo una rivalidad

El duelo de Cincinnati es ya el 14º enfrentamiento entre ambos, y la cuarta final consecutiva que disputan en apenas tres meses.

El balance global favorece a Alcaraz por 8-5, aunque el último precedente cayó del lado del italiano en Wimbledon, donde se impuso con autoridad para conquistar el tercer Grand Slam de su carrera.

El murciano llega a esta cita tras derrotar con solvencia a Alexander Zverev y alcanzar su séptima final consecutiva en el circuito.

Busca su sexto título de la temporada y el primero en Cincinnati, donde en 2023 cayó en la final ante Novak Djokovic.

Sinner, por su parte, extiende una racha histórica de 26 victorias consecutivas en pista dura, igualando la marca que Rafael Nadal alcanzó en 2013, y lo hace celebrando su 24º cumpleaños con la clasificación a esta final.

La lucha por el nº1

Más allá del dinero, Cincinnati tiene un peso decisivo en el ranking. Sinner defiende el número uno del mundo con una diferencia de 3.430 puntos sobre Alcaraz.

Lo bueno para el español es que en esta gira Carlos defiende muy pocos puntos. Ganar aquí y en el US Open se ha convertido en una obligación si quiere recuperar el trono mundial.

El italiano, en cambio, puede ampliar su ventaja hasta cifras casi insalvables si repite el doblete de 2024, cuando conquistó tanto Cincinnati como el Abierto de Estados Unidos.

Solo diez jugadores en la historia han logrado ese doblete en la misma temporada, y Sinner busca repetir la gesta.

Alcaraz y Sinner tras el partido de Indian Wells 2024. EFE

Un nuevo Clásico

Alcaraz y Sinner han elevado sus enfrentamientos a la categoría de clásico moderno, monopolizando los títulos más importantes desde 2024.

La comparación con la era de Federer y Nadal resulta inevitable, pues solo ellos habían encadenado finales en Roland Garros y Wimbledon como lo han hecho el español y el italiano en este 2025.

Con apenas 22 y 23 años, respectivamente, ambos parecen destinados a dominar el tenis durante la próxima década.

La final de Cincinnati no solo otorgará un título y un millonario premio, también reforzará el legado de una rivalidad que cada vez más aficionados consideran histórica.

En definitiva, el duelo en Ohio será mucho más que un partido: decidirá quién se lleva el cheque millonario, marcará un nuevo capítulo en una rivalidad apasionante y servirá como prólogo de un US Open que promete ser un gran espectáculo.