Un sólido Alcaraz hace mella en el físico de Zverev y se cita con Sinner en la final de Cincinnati

Alcaraz celebra un punto contra Zverev en la semifinal del Masters 1.000 de Cincinnati. REUTERS

Suma y sigue Carlos Alcaraz en un 2025 pletórico. El tenista español volvió a clasificarse a una final, la octava de la temporada, después de imponerse en dos sets a Zverev (6-4, 6-3) en las semis del Masters 1.000 de Cincinnati. De nuevo, Sinner será la última piedra en el camino para levantar su sexto título del curso.

Será este lunes 18 de mayo y ambos tenistas llegarán al límite físicamente fruto de las altas temperaturas que están siendo una agonía para todos los jugadores. De hecho, esto pasó mucha factura a un Zverev que no pudo competir al 100% frente a Alcaraz.

El partido comenzó con media hora de retraso debido a una tormenta que azotó Cincinnati. Posteriormente hubo una interrupción de once minutos por la atención médica a un espectador que se desvaneció.

Comin' for the crown 👑



The moment @carlosalcaraz defeated Zverev to reach his 29th ATP final, and second at #CincyTennis pic.twitter.com/y1gSR2DHly — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2025

Finalmente se pudo jugar con normalidad y ambos lo hicieron con una defensa férrea del servicio en los primeros compases. El momento clave llegó con 1-2 cuando Alcaraz salvó tres bolas de break consecutivas con cinco puntos seguidos.

Con el marcador 3-3, Alcaraz consiguió el único break del primer set tras un brillante revés en volea. El murciano cerró la primera manga por 6-4 conectando nueve aces perfectos.

Zverev llegaba con molestias físicas tras su victoria ante Ben Shelton en cuartos de final. El alemán, que además es diabético, comenzó a mostrar signos preocupantes de agotamiento al finalizar el primer set.

Al límite

El segundo parcial comenzó con un break inmediato de Alcaraz sobre un Zverev visiblemente afectado por las altas temperaturas. El alemán apareció empapado en sudor y con problemas para mantenerse en pie.

Zverev logró recuperar el break cuando Alcaraz cometió cuatro dobles faltas consecutivas. También ganó su siguiente servicio, pero con 1-2 tuvo que solicitar atención médica tras sentirse mareado.

Durante los siete minutos de pausa médica, se escuchó al alemán explicando su estado a los doctores. Su condición era especialmente preocupante al ser diabético, lo que amplifica los efectos del calor extremo.

Feelin' it 💪



Alcaraz takes the opener from Zverev, 6-4. #CincyTennis pic.twitter.com/lDYODX93Lo — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2025

Al regresar a la pista, Zverev prácticamente renunció a competir. No perseguía las bolas de Alcaraz, tenía dificultades para moverse y llegó incluso a sentarse en la valla durante los puntos.

Logró sumar otro juego al saque para ponerse 2-3, pero después concedió en blanco sus dos siguientes servicios. Alcaraz cerró el partido 6-3 completando la victoria en una hora y 45 minutos.

"Contento por la final, pero triste por Sascha. Le deseo lo mejor", escribió el español en la cámara tras el encuentro, prácticamente disculpándose por las circunstancias de la victoria.

Un nuevo capítulo

En la final, Alcaraz volverá a verse las caras con Sinner. Será el decimocuarto enfrentamiento directo entre las dos mejores raquetas del planeta, con el español dominando la rivalidad por 8-5.

Esta será su cuarta final consecutiva en un torneo importante durante 2025, después de los duelos en Roma, Roland Garros y Wimbledon. La rivalidad se ha intensificado significativamente desde 2024.

Sinner, vigente campeón en Cincinnati y actual número uno del mundo, llegó a la final tras derrotar al francés Terence Atmane por 7-6(4) y 6-2. El italiano celebró así su 24º cumpleaños clasificándose.

Alcaraz ganó en Roma y Roland Garros, mientras que Sinner se impuso en Wimbledon hace apenas un mes. Esto cortó una racha de tres derrotas consecutivas ante el español en finales importantes.

El balance en finales favorece a Alcaraz por 3-2 en el historial general. Sin embargo, Sinner llega con una racha impresionante de 26 partidos ganados consecutivos en pista dura, su superficie favorita.

Ambos jugadores están inmersos en una lucha cerrada por el número uno del ranking mundial al final del año. La final se disputará este lunes 18 de agosto a las 21:00 hora española.

Será la séptima final consecutiva de Alcaraz en 2025, igualando la marca de Andy Murray. Para el murciano representa la oportunidad de conquistar su sexto título de la temporada y el tercero en Masters 1000.