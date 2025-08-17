Sinner - Alcaraz, Masters 1.000 de Cincinnati: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan este lunes en la final del Masters 1000 de Cincinnati, un nuevo capítulo de su rivalidad tras el reciente duelo de Wimbledon. Será su cuarto enfrentamiento consecutivo en una final tras Roma, Roland Garros y Wimbledon durante 2025.

El italiano defiende título como número uno del mundo y llega con una racha impresionante de 26 victorias consecutivas en pista dura. Su dominio en esta superficie lo sitúa entre los grandes, igualando la marca de Rafael Nadal conseguida en 2013.

Sinner celebró su 24º cumpleaños clasificándose para la final tras superar al francés Terence Atmane por 7-6(4) y 6-2. El encuentro le sirvió para alcanzar 200 victorias en pista dura, su superficie más natural donde ostenta un balance excepcional.

JANNIK SINNER. CARLOS ALCARAZ.



Ladies and gentlemen, we are in for a treat

Alcaraz llega a su séptima final consecutiva en el circuito ATP tras vencer a Alexander Zverev por 6-4 y 6-3. El español busca su sexto título de la temporada y el primero en Cincinnati, donde perdió la final de 2023 ante Novak Djokovic.

El historial entre ambos favorece al murciano por 8-5 en el total de enfrentamientos. Sin embargo, Sinner viene de derrotarlo en Wimbledon, donde puso fin a una racha de tres finales perdidas consecutivamente ante el español en 2025.

La rivalidad se ha intensificado significativamente desde 2024, protagonizando los duelos más atractivos del circuito actual. Alcaraz ganó las finales de Roma y Roland Garros, mientras que Sinner se impuso en la hierba londinense hace apenas un mes.

En finales, el balance favorece ligeramente a Alcaraz por 3-2, pero el italiano llega con mayor confianza tras su última victoria. Ambos han demostrado capacidad para elevar su nivel en los momentos decisivos, ofreciendo espectáculos de primer nivel.

Comin' for the crown



The moment @carlosalcaraz defeated Zverev to reach his 29th ATP final, and second at #CincyTennis

El español acumula 53 victorias en la temporada y busca consolidar su candidatura al número uno del ranking mundial. Por su parte, Sinner aspira a su quinto título Masters 1000 y el 21º de su carrera profesional.

Las condiciones rápidas de Cincinnati favorecen el estilo de juego del italiano, quien no ha perdido un set en todo el torneo. Alcaraz, sin embargo, ha mostrado gran adaptabilidad y capacidad de reacción en momentos complicados durante su camino a la final.

¿Cuándo se juega la final del Masters 1.000 de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner?

El duelo entre los dos mejores tenistas del mundo se disputa este lunes 18 de agosto a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00 mientras que en Argentina las 16:00 horas.

¿Dónde se juega la final del Masters 1.000 de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner?

La final entre el tenista español y el jugador italiano se disputará en la pista central del torneo. Un lugar donde ambos ya saben lo que es ganar en esta presente edición.

¿Dónde se puede ver la final del Masters 1.000 de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner?

En España, el duelo entre Alcaraz y Sinner se podrá ver a través de Eurosport. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en la final entre el número 1 y 2 del mundo.