El milagro de Terence Atmane: el tenista sin sponsor, manager ni contrato de zapatillas que amenaza a Sinner en Cincinnati

La vida te puede cambiar en una semana. Que se lo digan si no a Terence Atmane (Francia, 2002). Un nombre desconocido para la gran mayoría, pero se ha colocado en el foco principal del tenis mundial después de sus continuas exhibiciones en el Masters 1.000 de Cincinnati.

El sacrificio de tantos años en la sombra disputando torneos Challenger parece haber tenido su recompensa. Un jugador que se sale del molde. Cambios de ritmo constantes, anarquía en ciertos puntos, un gran poderío con su derecha... y, a veces, una irregularidad que llena su historial de grandes actuaciones, pero también de duras derrotas.

Pero no está siendo el caso en Cincinnati. Ha superado todas las expectativas, ha derrocado a varios de los mejores jugadores del mundo y parece haber llegado al punto de inflexión en su carrera. Todo, a base de esfuerzo.

Atmane = THE MAN 🔥



The moment World No.136 Terence Atmane defeated Rune to become the first qualifier to reach the #CincyTennis semi-finals since 2015! pic.twitter.com/svq87YhYQJ — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2025

"La clave es el trabajo: trabajo, trabajo y más trabajo. No hay ningún secreto. Estoy haciendo un gran trabajo con mis entrenadores, son gente con mucha energía positiva y muy trabajadora, estoy construyendo algo fantástico a mi alrededor. No hay secretos, de verdad: estoy intentando tener hábitos más saludables fuera de la pista y también ser más feliz", dijo tras ganar a Fritz en octavos.

Porque sí, Terence Atmane, 136 del ranking ATP, ha dejado por el camino a jugadores de la talla de Fonseca (una de las mayores promesas del circuito), a Fritz (4º del mundo) y a Holger Rune (número 9). Comenzó en la Qualy y siete victorias seguidas le han servido para llegar hasta las semifinales.

Allí espera el jefe final: Jannik Sinner. El número 1 del mundo. El tenista que acumula 25 partidos sin perder un set en pista dura. El jugador que en cuartos minimizó al máximo a Aliassime (tan solo hizo 27 puntos). La máquina perfecta que parece imbatible.

Será un reto mayúsculo para Atmane. Seguro el día más importante de su corta carrera y quien sabe también si el de toda su trayectoria aún por recorrer. La ilusión es máxima. No tiene nada que perder. De hecho, únicamente por estar ahí ya ha ganado.

Sinner, durante el partido contra Aliassime. REUTERS

Alcanzar las semis le ha garantizado escalar del 136 al Top 70 del mundo. Es decir, tiene asegurado disputar todos los Grand Slams. Un giro de 180 grados a su carrera gracias a una última semana donde se ha sentido y mostrado invencible.

Se ha convertido en el séptimo jugador con el ranking más bajo en la Era Open en alcanzar las semifinales de un Masters 1.000; es el tercer tenista desde 1990 en alcanzar las semis de Cincinnati partiendo desde la fase previa y es el cuarto qualifier desde 2005 que derrota a varios Top10 en un mismo torneo de Masters 1.000.

Un tipo especial

Atmane se caracteriza por ser un tenista peculiar más allá de la pista, especialmente tras su despido de Asics en octubre de 2024. El incidente ocurrió durante el Masters 1.000 de Shanghái cuando entró a pista con zapatillas Nike mientras tenía contrato con la marca japonesa.

Desde entonces debe costear él mismo toda su indumentaria, comprando ropa y calzado de diferentes marcas para cada torneo. Solo mantiene un acuerdo con Tecnifibre para las raquetas, siendo su único respaldo comercial en el circuito profesional.

La autogestión de su carrera refleja su independencia total, desde negociar hospedajes hasta planificar entrenamientos sin equipo profesional. Esta autonomía completa sin manager ni representante lo convierte en un caso único entre los tenistas del top mundial actual.

Terence Atmane, con su colección Pokemon. EFE

En cuanto a sus aficiones destacan la colección de cartas Pokemon así como los trucos de magia. El de las cartas comenzó en 2007, cuando apenas tenía cinco años. Él mismo afirma poseer una de las mayores colecciones de Francia, con cartas extremadamente raras y valiosas que ha ido adquiriendo a lo largo de los años.

Los trucos de magia constituyen otro de sus talentos distintivos, especializándose en juegos de manos con cartas que le han valido el apodo de "The Magician" en Instagram. Sus habilidades mágicas son reconocidas incluso por compañeros como Gaël Monfils.

Terence Atmane, durante el partido contra Rune. REUTERS

Atmane disfruta demostrando estos trucos durante su tiempo libre, combinando destreza manual con su elevado coeficiente intelectual de 158. Esta combinación de habilidades mentales y físicas lo distingue claramente del resto del circuito ATP.

El origen de su pasión por el tenis también resulta peculiar, ya que comenzó jugando videojuegos como Virtua Tennis y Wii Sports a los siete años. Su madre lo llevó a un club real cansada de verlo frente a la consola.

Desde entonces nunca dejó de jugar, manteniendo su amor por los videojuegos, anime, manga y la cultura pop japonesa. Esta combinación de intereses geek con el alto rendimiento deportivo lo convierte en una figura única en el tenis.