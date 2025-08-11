Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Medjedovic en Cincinnati: horario y dónde ver su próximo partido

Carlos Alcaraz los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati con el objetivo de corregir las dudas mostradas en su debut y reafirmar su candidatura al título. El murciano superó al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 2-6 y 6-3 y se verá las caras con Hamad Medjedovic.

Tras un primer set arrollador, Alcaraz cayó en una cadena de errores no forzados en el segundo parcial -hasta 16 en esa manga- lo que permitió a su rival igualar el partido. Fue en el tercero y decisivo donde el de El Palmar mostró mayor temple competitivo.

La exigencia de Cincinnati, con sus pistas rápidas y condiciones físicas extremas, sirve de laboratorio para pulir detalles y sumar confianza en la pelea por recuperar el número uno. Este torneo es clave en su preparación previa al US Open.

Alcaraz, que viene de descansarse tras la intensa gira sobre hierba y la amarga derrota en la final de Wimbledon, busca su segundo título de Masters 1.000 en pista dura de 2025 y el sexto trofeo en lo que va de temporada.

La irregularidad evidenciada ante Dzumhur subraya la necesidad de seguir acumulando minutos de competición y ajustar su juego. Adaptarse mejor a las condiciones rápidas será vital para afrontar con garantías los duelos más exigentes que vendrán a partir de esta ronda.

En la siguiente fase espera Hamad Medjedovic, serbio de 22 años y actual número 72 del ranking ATP. Ha sorprendido tras superar la fase previa y eliminar al neerlandés Tallon Griekspoor, habitual integrante del top 30, mostrando confianza y una gran pegada.

Su tenis agresivo, con un primer servicio potente y golpes planos desde el fondo, lo convierten en rival peligroso. Sin embargo, la experiencia y versatilidad de Alcaraz ante perfiles de sacadores y pegadores lo señalan como claro favorito en los pronósticos.

El choque será el primer cara a cara entre ambos en el circuito profesional, lo que añade un factor de incógnita. Para Alcaraz, supone una oportunidad ideal para medirse ante un rival nuevo y afinar su preparación de cara al US Open.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Medjedovic del Masters 1.000 de Cincinnati?

El duelo entre el jugador español y el tenista serbio se disputa este martes 12 de agosto en un horario todavía por definir cuando se oficialice el turno de juego de la jornada.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Medjedovic del Masters 1.000 de Cincinnati?

Este choque que enfrenta al 2 y el 72 del ranking se disputará en la pista central del Masters 1.000 de Cincinnati.

¿Cuándo se podrá ver el partido entre Alcaraz y Medjedovic del Masters 1.000 de Cincinnati?

El partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati ante Hamad Medjedovic se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Plus, Vamos y otro su canales temáticos destinados al deporte.