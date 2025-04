Coco Gauff y las estrellas del Mutua Madrid Open alucinaron con el apagón en España: "Intentando encontrar agua"

El Mutua Madrid Open se vio completamente paralizado este lunes poco después de las 12:30 hora local debido a un apagón masivo que afectó a toda la Península Ibérica. La suspensión obligó a aplazar la gran mayoría de los partidos programados para la jornada, generando una situación sin precedentes en el torneo.

Antes de que la luz desapareciera por completo en las instalaciones de la Caja Mágica, la estadounidense Coco Gauff logró cerrar su partido ante la suiza Belinda Bencic con una contundente victoria por 6-4 y 6-2. Gracias a este triunfo, accedió a los cuartos de final, donde se enfrentará a la joven rusa Mirra Andreeva.

La propia Gauff compartió en redes sociales varias imágenes sobre cómo vivió esta experiencia insólita. En una de ellas, mostró a una trabajadora de la Caja Mágica caminando con velas en la mano. "Cuando la energía se va", escribió junto a la fotografía, reflejando la oscuridad que invadió el recinto.

Otra de sus publicaciones mostraba el gimnasio, iluminado únicamente por luces de emergencia. "Parece que la energía se ha ido en la mayoría del país y en Portugal. Acabo de terminar mi partido antes de que todo esto sucediera, gracias a Dios", expresó la tenista.

Pero los problemas no acabaron ahí. Gauff también relató los inconvenientes sufridos para regresar al hotel: "Los semáforos no funcionan. Hemos tenido que dejar el coche después de una hora y 45 minutos moviéndonos muy despacio y nos hemos ido caminando hasta el hotel".

Su rival, Bencic, también vivió momentos peculiares. "Se ha ido la luz en todo el país y mi entrenador Iain tan tranquilo... (después de subir 22 pisos de escaleras a pie)", compartió la suiza, revelando que tuvo que subir a pie hasta la azotea del hotel donde se hospedaba.

En otra publicación, Bencic mostraba estanterías de fruta vacías en un supermercado, afectado por el acopio de productos tras el apagón. "Mientras tanto yo estoy intentando encontrar agua...", escribió junto a un emoji de risa, mostrando el impacto de la situación.

Los suministros eléctricos han sido restablecidos en la Caja Mágica. Para garantizar el correcto funcionamiento de toda la instalación, la apertura de puertas se realizará a las 11:00 horas y la jornada comenzará a las 12:00 horas, como estaba previsto.#MMOPEN pic.twitter.com/OuWpAh9BCM — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2025

En el momento del apagón, tanto Andreeva como Gauff estaban a punto de concluir sus encuentros. El marcador y la megafonía se apagaron por completo, lo que obligó a que los últimos puntos en el partido de la rusa fueran cantados a viva voz por el juez de silla. Gauff, por su parte, fue sorprendida durante su entrevista post-partido.

"De repente se dejó de escuchar, pero pensé que era el micrófono. Luego, cuando me fui, el pasillo estaba completamente oscuro, pero la seguridad no me dijo el motivo. Cuando me di cuenta de que se había ido la luz pensé que era cosa de aquí, no de todo el país", explicó Gauff, que se libró de mayores complicaciones por pura coincidencia.

La estadounidense añadió con humor: "Ayer estuve tratando de solicitar el segundo turno en lugar del primero, pero me alegro de que la solicitud no llegara a buen puerto. Aprovecho para mandar un saludo a los supervisores de la WTA por tomar la decisión correcta por mí. Lo más difícil ha sido no poder ducharse. No había agua corriente, sólo tenía toallitas para bebés. Ni siquiera creo que podamos volver a los hoteles. Los semáforos están apagados. Es increíble lo que dependemos de la electricidad".

Por su parte, Andreeva compartió una charla con su compañera de dobles, Diana Shnaider, quien se disponía a enfrentarse a Iga Swiatek antes de que el corte de energía alterara todos los planes. "Ella estaba calentando en el gimnasio cuando se enteró. Tuvo que usar la linterna del teléfono. Pero era divertido porque todo el mundo hablaba y había buen ambiente", relató la rusa.