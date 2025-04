Alcaraz - Davidovich: a qué hora empieza y dónde ver hoy las semis del Masters 1.000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich se juegan este sábado un billete para la final del Masters 1.000 de Montecarlo. Duelo por todo lo alto en semifinales entre dos tenistas español. No habrá amistad que valga en la pista.

El murciano y el malagueño se batirán sobre la arcilla del Principado después de superar con distintas sensaciones a sus respectivos rivales. Davidovich ganó fácil y Alcaraz se vio obligado a firmar una gran remontada.

Un encuentro en el que el murciano resucitó una y otra vez ante el francés Arthur Fils. Llegó a estar al borde del abismo en la segunda manga, pero levantó tres bolas de break para minar la moral del francés e intentar ir a por él a degüello en el tercer set.

Sin embargo, a pesar de su inexperiencia en grandes torneos, el joven Fils vendió muy cara su piel. Llegó a romper de nuevo el servicio de Alcaraz a las primeras de cambio, pero un par de errores no forzados sumados a otro par de genialidades del español acabaron por decantar la balanza en favor del murciano.

"Ya he vivido muchas situaciones a lo largo de mi carrera. He aprendido a jugar finales del Masters 1.000 y Grand Slam. He perdido partidos muy duros y he aprendido como saber lidiar con eso para aprender y tener ventaja sobre otros que no han tenido esas sensaciones. Sigo creciendo como jugador y como persona y vivo nuevas experiencias. Como esta semifinal en Montecarlo. Cada partido es nuevo y ofrece oportunidades para aprender", dijo el español que se enfrentará a su compatriota Alejandro Davidovich, al que considera un amigo.

"Davidovich es un amigo para mí. Nos conocemos desde hace tiempo y me ha invitado a su boda. Jugaba con mi hermano mayor y le conozco muy bien. Hemos entrenado juntos y hemos jugado un par de veces. Nunca es fácil jugar ante un amigo pero esto es tenis y cuando sales a la pista no hay amigos", advirtió.

"Sé que le encanta jugar aquí y que es su segunda vez en semifinales y que juega a un gran nivel", indicó Alcaraz.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Davidovich del Masters 1.000 de Montecarlo?

El encuentro de semifinales entre los tenistas españoles correspondiente a la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo se disputa este sábado 12 de abril.

El partido entre Alcaraz y Davidovich comenzará en torno a las 13:00 horas, seguido de la segunda semifinal que disputarán el australiano Alex de Miñaur y el italiano Lorenzo Musetti.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Davidovich del Masters 1.000 de Montecarlo?

El partido del torneo de Montecarlo entre el murciano y el malagueño se disputará en la Court Rainier III. La pista central del complejo monegasco tiene capacidad para un total de 10.200 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Davidovich del Masters 1.000 de Montecarlo?

El duelo entre los jugadores españoles se podrá ver a través de Movistar Plus+, bien en su canal Vamos, en Movistar Plus+ o en Movistar Deportes.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra.